История государственного гимна Российской Федерации

История государственного гимна Российской Федерации - 24.03.2026, ПРАЙМ

История государственного гимна Российской Федерации

Двадцать пять лет назад вступил в силу Федеральный конституционный закон о тексте государственного гимна Российской Федерации.

2026-03-24T01:00+0300

2026-03-24T01:00+0300

2026-03-24T01:00+0300

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Двадцать пять лет назад вступил в силу Федеральный конституционный закон о тексте государственного гимна Российской Федерации. Ниже приводится история государственного гимна России. 24 марта 2001 года вступил в силу Федеральный конституционный закон о тексте государственного гимна Российской Федерации. В России долго не было своего гимна. В допетровской Руси с 1479 года во время событий государственного значения хором "государевых дьяков" исполнялись православные песнопения. При Петре I и вплоть до 1780-х годов встречи коронованных особ, военные победы и знаменательные юбилеи отмечались хвалебными "виватными кантатами", перемежавшимися пением "Многая лета". В течение всего ХVIII века функции гимна выполнял средневековый общеевропейский гимн "Тебя, Бога, хвалим". Его исполняли после побед русских войск, в конце торжественных молебствий и в "царские" дни императорской семьи. К хвалебным кантатам, ораториям примыкал старейший русский "Преображенский марш Петра Великого", созданный ближе к концу царствования Петра. К концу XIX века Преображенский марш в качестве музыкальной эмблемы элитного Преображенского полка стал главным маршем России. Преображенский полк был расформирован в самом конце 1917 года. Однако его гимн-марш продолжал свое существование в белом движении. В Добровольческой армии он использовался в значении русского гимна. Таковым же он являлся долгие годы в русском зарубежье, когда его вместе с гимнами многих европейских стран исполняли в эмиграции при поднятии флага или на церемониях памяти павших. Первым неофициальным гимном Российской империи в 1791 году стал написанный Осипом Козловским марш-полонез "Гром победы раздавайся" на слова Гавриила Державина. Он был сочинен в честь взятия русскими войсками Измаила в декабре 1790 года. Первым официальным государственным гимном России (с 1816 года по 1833 год) была "Молитва русских" на слова Василия Жуковского, музыка была взята из британского гимна "Боже, храни короля". 19 сентября 1816 года "Молитву" пели при праздновании годовщины Царскосельского лицея с двумя дополнительными куплетами, сочиненными Александром Пушкиным. Тогда же Александр I издал указ исполнять "Молитву русских" полковым оркестром всегда при встречах императора. Второй государственный гимн – "Боже, Царя храни", также на слова Василия Жуковского, появился по инициативе императора Николая I. Музыку к нему написал композитор Алексей Львов. Впервые гимн был исполнен публично в Москве в Большом театре в декабре 1833 года. В 1834 году состоялось открытие на Дворцовой площади Александрийской колонны, и русский гимн впервые прозвучал в официальной обстановке во время парада. С тех пор он подлежал исполнению на всех торжествах, утренних и вечерних молитвах армии и во время принятия присяги. Несложную хоральную мелодию Львова называли одной из красивейших в мире. Этот официальный гимн Российской империи просуществовал вплоть до марта 1917 года. После Февральской революции 1917 года при встрече послов и иностранных делегаций исполнялась "Марсельеза". По предложению Ленина в новых условиях "непримиримой классовой борьбы" вместо буржуазной "Марсельезы" стал использоваться "Интернационал". 10 января 1918 года на III съезде Советов он исполнялся уже как гимн победившей пролетарской революции. С этого времени как гимн пролетарского государства "Интернационал" существовал до 1943 года, став гимном Советского Союза. 1 января 1944 года впервые прозвучал по радио новый государственный гимн "Союз нерушимый республик свободных" (музыка Александра Александрова, текст Сергея Михалкова и Габриэля Эль-Регистана). Указом Президиума Верховного Совета СССР новый гимн утверждался для повсеместного использования с 15 марта 1944 года. С 1956 по 1977 год гимн исполнялся без слов, потому что в нем упоминалось имя Сталина ("Нас вырастил Сталин – на верность народу"). В 1977 году Михалков (Эль-Регистан уже умер) создал вторую редакцию гимна, в которой имя вождя не упоминалось. В июне 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. В ноябре 1990 года Верховный Совет РСФСР принял решение о создании государственного герба, государственного флага и гимна РСФСР. В качестве гимна приняли "Патриотическую песню" Михаила Глинки. Произведение было написано в 1833 году. Мелодию нашли в архиве композитора только в 1895 году, а впервые она прозвучала в 1944 году. Указом президента РФ от 11 декабря 1993 года было утверждено Положение о государственном гимне РФ, на основании которого государственным гимном Российской Федерации являлась мелодия, созданная на основе "Патриотической песни" Михаила Глинки в аранжировке Андрея Петрова. Гимн исполнялся без слов, общепризнанного текста не было. Однако эта мелодия не прижилась, популярности у россиян не получила. Вопрос о государственном гимне России был окончательно решен в декабре 2000 года. Федеральным конституционным законом от 25 декабря "О государственном гимне Российской Федерации" была утверждена музыкальная редакция гимна (музыка Александра Александрова). Указ президента РФ от 30 декабря утвердил текст гимна, написанный Сергеем Михалковым. В середине января 2001 года Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы текст государственного гимна России в качестве проекта Закона "О внесении изменений и дополнений в федеральный конституционный закон "О государственном гимне РФ". 7 марта 2001 года Госдума приняла в первом, втором и третьем, окончательном, чтении внесенный президентом законопроект о тексте государственного гимна на слова Сергея Михалкова. 14 марта законопроект был одобрен Советом Федерации, подписан президентом РФ Владимиром Путиным 22 марта 2001 года, вступил в силу 24 марта 2001 года. Исполнение гимна в России допускается в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом или ином вокальном и инструментальном варианте в точном соответствии с утвержденными музыкальной редакцией и текстом. Гимн обязательно должен звучать во время вступления в должность президента, руководителей органов государственной власти, при открытии и закрытии заседаний Совета Федерации и Госдумы, церемоний встреч и проводов посещающих Россию с официальными визитами глав иностранных государств, при подъеме государственного флага и других официальных церемониях. Гимн звучит после поздравления президента в новогоднюю ночь. В соответствии с законом гимн Российской Федерации исполняется при проведении официальных церемоний во время спортивных соревнований на территории России и за ее пределами, учитывая правила проведения этих соревнований. При открытии памятников и памятных знаков, а также при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных государственным праздникам, допускается возможность исполнения государственного гимна РФ. Гимн России ежедневно транслируется государственными телевизионными и радиовещательными компаниями перед началом и по окончании вещания, а при круглосуточном вещании - в 6 часов и в 24 часа по местному времени. При официальном звучании гимна присутствующие должны стоять, мужчины - снять головные уборы. В случае если исполнение государственного гимна Российской Федерации сопровождается поднятием государственного флага Российской Федерации, присутствующие поворачиваются к нему лицом.

рф

москва

общество , рф, москва, владимир путин, госдума, совет федерации, большой театр