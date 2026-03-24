Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Азиатский форум в Боао начинает работу на южном острове Хайнань - 24.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260324/forum-868569944.html
Азиатский форум в Боао начинает работу на южном острове Хайнань
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868569944.jpg?1774301050
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БОАО (Китай), 24 мар - ПРАЙМ. Азиатский форум в Боао, который также неформально называют "восточным Давосом", во вторник начинает работу на южном китайском острове Хайнань.
Форум пройдет в Боао, расположенном на южном китайском острове Хайнань, с 24 по 27 марта. Его тема - "Формирование общего будущего: новая динамика, новые возможности, новое сотрудничество".
Как ранее отмечали организаторы, в этом году в форуме примут участие премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг, председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова, спикер парламента Шри-Ланки Джагат Викрамаратне, первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр. При этом южнокорейское агентство Рёнхап ранее сообщило, что премьер-министр Республики Корея Ким Мин Сок отменил свой визит в КНР и участие в форуме в Боао из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.
В рамках форума пройдут диалоги высокого уровня, круглые столы, панельные дискуссии, тематические сессии и пресс-конференции. Участники форума обсудят активизацию деятельности АТЭС, развитие энергетического сотрудничества в Азии, обеспечение финансовой безопасности и стабильности, новые технологии, в том числе, в области человекоподобной робототехники и искусственного интеллекта.
Двадцать шестого марта состоится пленарная сессия форума, на которой выступит председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента) Китая Чжао Лэцзи.
Азиатский форум в Боао, который неформально называют "восточным Давосом", был учрежден в 2001 году. Его задачами являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и другим вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала