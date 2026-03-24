Азиатский форум в Боао начинает работу на южном острове Хайнань

Азиатский форум в Боао, который также неформально называют "восточным Давосом", во вторник начинает работу на южном китайском острове Хайнань.

2026-03-24T00:24+0300

БОАО (Китай), 24 мар - ПРАЙМ. Азиатский форум в Боао, который также неформально называют "восточным Давосом", во вторник начинает работу на южном китайском острове Хайнань. Форум пройдет в Боао, расположенном на южном китайском острове Хайнань, с 24 по 27 марта. Его тема - "Формирование общего будущего: новая динамика, новые возможности, новое сотрудничество". Как ранее отмечали организаторы, в этом году в форуме примут участие премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг, председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова, спикер парламента Шри-Ланки Джагат Викрамаратне, первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр. При этом южнокорейское агентство Рёнхап ранее сообщило, что премьер-министр Республики Корея Ким Мин Сок отменил свой визит в КНР и участие в форуме в Боао из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. В рамках форума пройдут диалоги высокого уровня, круглые столы, панельные дискуссии, тематические сессии и пресс-конференции. Участники форума обсудят активизацию деятельности АТЭС, развитие энергетического сотрудничества в Азии, обеспечение финансовой безопасности и стабильности, новые технологии, в том числе, в области человекоподобной робототехники и искусственного интеллекта. Двадцать шестого марта состоится пленарная сессия форума, на которой выступит председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента) Китая Чжао Лэцзи. Азиатский форум в Боао, который неформально называют "восточным Давосом", был учрежден в 2001 году. Его задачами являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и другим вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными.

