Во Франции заявили о значительных запасах топлива
ПАРИЖ, 24 мар - ПРАЙМ. Франция обладает стратегическими запасами топлива, которых хватит на более чем 90 дней потребления, сообщила официальный представитель французского кабмина Мод Брежон.
Ранее глава минсельхоза Франции Анни Женевар объявила о введении мер по поддержке французских фермеров на фоне роста цен на энергоносители, вызванного эскалацией на Ближнем Востоке. Также на фоне роста цен из-за эскалации вокруг Ирана министерство экологической трансформации, биоразнообразия, лесов, моря и рыболовства Франции сообщало о введении правительством мер по поддержке рыболовного сектора страны.
"У нас сегодня есть запасы, значительные запасы, более чем на 90 дней потребления", - сказала Брежон в эфире радиостанции franceinfo.
В то же время, на данный момент нет рисков того, что Франция столкнется с перебоями в поставках топлива, заявила официальный представитель кабмина Франции.
Правительство Франции делает все возможное, чтобы удержать цены на как можно более низком уровне и избежать резких скачков цен. А для этого требуется в том числе увеличивать объемы добычи и постепенно высвобождать резервы. В то же время, ситуация с ценами зависит от развития событий на Ближнем Востоке, роли Франции в этом регионе и инициатив, которые исходят от президента Франции Эммануэля Макрона, добавила Брежон.
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива. С начала марта нефть Brent подорожала на 40%, удерживаясь вблизи 100 долларов за баррель, биржевые цены на газ в Европе подскочили на 76%.