Биржевые цены на газ в Европе снизились на шесть процентов

2026-03-24T21:07+0300

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник снизились на 6% - до 639 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 691,5 доллара (+2,1%). Ценовой максимум составил 691,9 доллара (+2,1%), ценовой минимум - 626,9 доллара (-7,5%). Последние фьючерсы торговались по 638,7 доллара (-5,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 677,4 доллара за тысячу кубометров. Цены на газ на европейском рынке начали резко расти в начале торгов марта. В четверг, 19 марта, стоимость превышала 850 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 января 2023 года. В общей сложности цена газа с начала месяца подскочила на 76% по отношению к расчетной цене последнего дня торгов февраля, которая составляла 390,1 доллара. Этот рост отражает влияние эскалации на Ближнем Востоке. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

газ, европа, нидерланды, ближний восток, ice