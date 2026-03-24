СМИ: в руководстве ФРГ произошел раскол из-за Ирана

2026-03-24T17:29+0300

германия

иран

сша

йоханн вадефуль

фридрих мерц

штайнмайер

МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Выступление президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера, осуждающее незаконное нападение на Иран, показывает его расхождение во взглядах с позицией правительства канцлера Фридриха Мерца, пишет Die Zeit. "Президент Германии раскритиковал войну, развязанную США и Израилем против Ирана. <…> Этим заявлением он занял иную позицию, чем немецкое правительство, которое до сих пор избегало классификации войны как нарушения международного права", — сообщается в статье.Штайнмайер также отметил, что Германия и Европа "никогда больше" не смогут поддерживать прежнюю степень близости в отношениях с США. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль также высказал недовольство действиями Америки, подчеркнув, что многое в их поведении его озадачивает, а иногда даже раздражает. Кампания США и Израиля против Ирана продолжается уже четвертую неделю, сопровождаясь постоянным обменом ударами. В Тель-Авиве заявили, что их главной целью является недопущение получения Тегераном ядерного оружия. Соединенные Штаты грозят уничтожением военного потенциала страны и призвали граждан свергнуть правящий режим, тогда как Иран продолжает акцентировать свою готовность к самозащите и пока не видит оснований для возвращения к переговорам.

https://1prime.ru/20260322/germaniya-868535455.html

https://1prime.ru/20260322/germaniya-868536974.html

