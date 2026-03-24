Глава ЕК пожаловалась на отказ от российского газа "за одну ночь"

2026-03-24T07:17+0300

ДЖАКАРТА, 24 мар - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пожаловалась, что Европе "пришлось" отказаться от российского газа "за одну ночь", признав, что этот шаг был "болезненным". "Рост цен на топливо болезненен для наших граждан… Мы в Европе переосмысливаем свои зависимости, особенно от российского газа. Были предупреждающие сигналы, и мы усвоили этот урок самым трудным образом в феврале 2022 года", - пожаловалась фон дер Ляйен, выступая в австралийском парламенте. Фон дер Ляйен также предложила австралийским депутатам представить ситуацию, при которой Австралия была бы вынуждена одномоментно прекратить продажу железной руды. "В определенном смысле именно это нам пришлось сделать в Европе. Российский газ под запретом буквально за одну ночь", - посетовала глава Еврокомиссии. После начала специальной военной операции страны Евросоюза ввели масштабные санкции против России, включая ограничения на импорт энергоносителей и меры по отказу от российского газа. В результате поставки были резко сокращены. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

россия, газ, европа, австралия, рф, урсула фон дер ляйен, ес