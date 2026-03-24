https://1prime.ru/20260324/gosduma-868571245.html

В Госдуме рассказали, как защитить свои права при трудоустройстве

При трудоустройстве женщинам не обязательно раскрывать работодателю личную информацию, например о планах на замужество или рождение детей, а в случае...

2026-03-24T02:33+0300

общество

экономика

россия

рф

госдума

вциом

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868571245.jpg?1774308835

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. При трудоустройстве женщинам не обязательно раскрывать работодателю личную информацию, например о планах на замужество или рождение детей, а в случае необоснованного отказа в работе можно обратиться в суд, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. "Если по результатам собеседования для женщины очевидно, что в трудоустройстве ей отказали не по объективным причинам: квалификация, опыт, - можно пойти в суд. Госпошлина по обращениям о защите трудовых прав с работника не взимается. Кроме того, многим категориям граждан по трудовым спорам положена бесплатная юридическая помощь, в том числе с подготовкой документов для иска и представительством в суде. К ним, например, относятся близкие участников СВО, многодетные родители, инвалиды, малоимущие", - сказала Стенякина. Она отметила, что Конституция РФ гарантирует мужчинам и женщинам равные права и свободы, а также равные возможности для их реализации, а Трудовой кодекс РФ запрещает дискриминацию в сфере труда по полу, возрасту, семейному положению. Также, по словам депутата, за размещение вакансий с указанием ограничений дискриминационного характера работодатель может получить штраф за исключением случаев, когда женщинам по ТК РФ нельзя выполнять указанные работы из-за особых условий труда. "При этом в общественном сознании до сих пор сохраняются предубеждения: определенное количество граждан продолжают считать, что мужчины якобы работают лучше, больше подходят для руководящих должностей и так далее. В опросе ВЦИОМ в 2025 году 19% опрошенных женщин заявили, что сталкивались с несправедливым отношением из-за своего пола при трудоустройстве или во время работы", - добавила Стенякина. Она подчеркнула, что, когда женщина ищет работу, ей важно помнить, что Трудовой кодекс не обязывает ее раскрывать потенциальному работодателю информацию личного характера. "Не нужно на собеседовании вступать в разговор на тему "собираетесь ли вы замуж", "планируете ли еще детей" и так далее. Вежливо сообщите, что считаете правильным говорить о своих профессиональных компетенциях и круге обязанностей по вакансии, а не обсуждать гипотетические изменения в вашей семейной жизни", - посоветовала парламентарий.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

