https://1prime.ru/20260324/gosduma-868571245.html
В Госдуме рассказали, как защитить свои права при трудоустройстве
При трудоустройстве женщинам не обязательно раскрывать работодателю личную информацию, например о планах на замужество или рождение детей, а в случае... | 24.03.2026, ПРАЙМ
общество
экономика
россия
рф
госдума
вциом
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868571245.jpg?1774308835
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. При трудоустройстве женщинам не обязательно раскрывать работодателю личную информацию, например о планах на замужество или рождение детей, а в случае необоснованного отказа в работе можно обратиться в суд, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
"Если по результатам собеседования для женщины очевидно, что в трудоустройстве ей отказали не по объективным причинам: квалификация, опыт, - можно пойти в суд. Госпошлина по обращениям о защите трудовых прав с работника не взимается. Кроме того, многим категориям граждан по трудовым спорам положена бесплатная юридическая помощь, в том числе с подготовкой документов для иска и представительством в суде. К ним, например, относятся близкие участников СВО, многодетные родители, инвалиды, малоимущие", - сказала Стенякина.
Она отметила, что Конституция РФ гарантирует мужчинам и женщинам равные права и свободы, а также равные возможности для их реализации, а Трудовой кодекс РФ запрещает дискриминацию в сфере труда по полу, возрасту, семейному положению.
Также, по словам депутата, за размещение вакансий с указанием ограничений дискриминационного характера работодатель может получить штраф за исключением случаев, когда женщинам по ТК РФ нельзя выполнять указанные работы из-за особых условий труда.
"При этом в общественном сознании до сих пор сохраняются предубеждения: определенное количество граждан продолжают считать, что мужчины якобы работают лучше, больше подходят для руководящих должностей и так далее. В опросе ВЦИОМ в 2025 году 19% опрошенных женщин заявили, что сталкивались с несправедливым отношением из-за своего пола при трудоустройстве или во время работы", - добавила Стенякина.
Она подчеркнула, что, когда женщина ищет работу, ей важно помнить, что Трудовой кодекс не обязывает ее раскрывать потенциальному работодателю информацию личного характера.
"Не нужно на собеседовании вступать в разговор на тему "собираетесь ли вы замуж", "планируете ли еще детей" и так далее. Вежливо сообщите, что считаете правильным говорить о своих профессиональных компетенциях и круге обязанностей по вакансии, а не обсуждать гипотетические изменения в вашей семейной жизни", - посоветовала парламентарий.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, госдума, вциом
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ, Госдума, ВЦИОМ
Депутат Стенякина: при трудоустройстве женщинам необязательно раскрывать личную информацию
