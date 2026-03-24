Индекс потребительских цен в Японии замедлил рост до 1,3%
Индекс потребительских цен в Японии замедлил рост до 1,3% - 24.03.2026, ПРАЙМ
Индекс потребительских цен в Японии замедлил рост до 1,3%
Индекс потребительских цен в Японии по итогам февраля замедлил рост до 1,3% в годовом выражении после увеличения на 1,5% по итогам января, говорится в сообщении | 24.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-24T07:51+0300
2026-03-24T07:51+0300
2026-03-24T07:51+0300
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен в Японии по итогам февраля замедлил рост до 1,3% в годовом выражении после увеличения на 1,5% по итогам января, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Это значение стало новым минимумом с марта 2022 года, в тот месяц годовая инфляция составляла 1,2%.
За февраль индекс потребительских цен снизился на 0,6% после сокращения на 0,1% в январе.
Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 1,6% после роста на 2% месяцем ранее. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали показатель на уровне 1,7%. В феврале базовые потребительские цены сократились на 0,5% после снижения на 0,2% в январе.
мировая экономика, япония
Экономика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ
Индекс потребительских цен в Японии замедлил рост до 1,3%
Индекс потребительских цен в Японии по итогам февраля замедлил рост до 1,3%
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен в Японии по итогам февраля замедлил рост до 1,3% в годовом выражении после увеличения на 1,5% по итогам января, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Это значение стало новым минимумом с марта 2022 года, в тот месяц годовая инфляция составляла 1,2%.
За февраль индекс потребительских цен снизился на 0,6% после сокращения на 0,1% в январе.
Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 1,6% после роста на 2% месяцем ранее. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали показатель на уровне 1,7%. В феврале базовые потребительские цены сократились на 0,5% после снижения на 0,2% в январе.