Фондовые индексы Европы снижаются
Фондовые индексы Европы снижаются - 24.03.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы снижаются
Основные фондовые индексы Европы снижаются во вторник после выхода предварительных показателей по индексу деловой активности (PMI) в странах еврозоны,... | 24.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-24T13:21+0300
2026-03-24T13:21+0300
2026-03-24T13:22+0300
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются во вторник после выхода предварительных показателей по индексу деловой активности (PMI) в странах еврозоны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.04 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,08% относительно предыдущего закрытия - до 9 886,02 пункта, французский CAC 40 - на 0,24%, до 7 707,94 пункта, немецкий DAX опускался на 0,27%, до 22 534,44 пункта. Во вторник аналитики оценивают предварительные данные по деловой активности в еврозоне. Так, согласно данным S&P Global, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны в марте, по предварительной оценке, снизился до 50,5 пункта с 51,9 пункта в феврале. Он оказался ниже ожидаемого аналитиками уровня в 51 пункт. "Композитный индекс деловой активности в еврозоне показал заметное замедление экономического роста в валютном союзе, так как война на Ближнем Востоке влияет на деловую активность", - сказал старший экономист по еврозоне агентства Блумберг Дэвид Пауэлл (David Powell). Аналогичные данные вышли и по экономике Великобритании: композитный PMI в промышленности и сфере услуг страны в марте, согласно предварительным данным, опустился до минимума за полгода в 51 пункт с 53,7 пункта месяцем ранее, прогноз предполагал показатель на уровне 52,9 пункта.
европа
ближний восток
великобритания
рынок, индексы, торги, европа, ближний восток, великобритания, dax
Рынок, Индексы, Торги, ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, DAX
Фондовые индексы Европы снижаются
Фондовые индексы Европы снижаются на данных по деловой активности в еврозоне