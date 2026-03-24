Фондовые индексы Европы снижаются - 24.03.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы снижаются
Фондовые индексы Европы снижаются - 24.03.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы снижаются
Основные фондовые индексы Европы снижаются во вторник после выхода предварительных показателей по индексу деловой активности (PMI) в странах еврозоны,... | 24.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-24T13:21+0300
2026-03-24T13:22+0300
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются во вторник после выхода предварительных показателей по индексу деловой активности (PMI) в странах еврозоны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.04 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,08% относительно предыдущего закрытия - до 9 886,02 пункта, французский CAC 40 - на 0,24%, до 7 707,94 пункта, немецкий DAX опускался на 0,27%, до 22 534,44 пункта. Во вторник аналитики оценивают предварительные данные по деловой активности в еврозоне. Так, согласно данным S&amp;P Global, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны в марте, по предварительной оценке, снизился до 50,5 пункта с 51,9 пункта в феврале. Он оказался ниже ожидаемого аналитиками уровня в 51 пункт. "Композитный индекс деловой активности в еврозоне показал заметное замедление экономического роста в валютном союзе, так как война на Ближнем Востоке влияет на деловую активность", - сказал старший экономист по еврозоне агентства Блумберг Дэвид Пауэлл (David Powell). Аналогичные данные вышли и по экономике Великобритании: композитный PMI в промышленности и сфере услуг страны в марте, согласно предварительным данным, опустился до минимума за полгода в 51 пункт с 53,7 пункта месяцем ранее, прогноз предполагал показатель на уровне 52,9 пункта.
Фондовые индексы Европы снижаются

Фондовые индексы Европы снижаются на данных по деловой активности в еврозоне

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются во вторник после выхода предварительных показателей по индексу деловой активности (PMI) в странах еврозоны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.04 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,08% относительно предыдущего закрытия - до 9 886,02 пункта, французский CAC 40 - на 0,24%, до 7 707,94 пункта, немецкий DAX опускался на 0,27%, до 22 534,44 пункта.
Во вторник аналитики оценивают предварительные данные по деловой активности в еврозоне. Так, согласно данным S&P Global, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны в марте, по предварительной оценке, снизился до 50,5 пункта с 51,9 пункта в феврале. Он оказался ниже ожидаемого аналитиками уровня в 51 пункт.
"Композитный индекс деловой активности в еврозоне показал заметное замедление экономического роста в валютном союзе, так как война на Ближнем Востоке влияет на деловую активность", - сказал старший экономист по еврозоне агентства Блумберг Дэвид Пауэлл (David Powell).
Аналогичные данные вышли и по экономике Великобритании: композитный PMI в промышленности и сфере услуг страны в марте, согласно предварительным данным, опустился до минимума за полгода в 51 пункт с 53,7 пункта месяцем ранее, прогноз предполагал показатель на уровне 52,9 пункта.
 
РынокИндексыТоргиЕВРОПАБЛИЖНИЙ ВОСТОКВЕЛИКОБРИТАНИЯDAX
 
 
