Фондовые индексы Европы снижаются

2026-03-24T13:21+0300

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются во вторник после выхода предварительных показателей по индексу деловой активности (PMI) в странах еврозоны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.04 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,08% относительно предыдущего закрытия - до 9 886,02 пункта, французский CAC 40 - на 0,24%, до 7 707,94 пункта, немецкий DAX опускался на 0,27%, до 22 534,44 пункта. Во вторник аналитики оценивают предварительные данные по деловой активности в еврозоне. Так, согласно данным S&P Global, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны в марте, по предварительной оценке, снизился до 50,5 пункта с 51,9 пункта в феврале. Он оказался ниже ожидаемого аналитиками уровня в 51 пункт. "Композитный индекс деловой активности в еврозоне показал заметное замедление экономического роста в валютном союзе, так как война на Ближнем Востоке влияет на деловую активность", - сказал старший экономист по еврозоне агентства Блумберг Дэвид Пауэлл (David Powell). Аналогичные данные вышли и по экономике Великобритании: композитный PMI в промышленности и сфере услуг страны в марте, согласно предварительным данным, опустился до минимума за полгода в 51 пункт с 53,7 пункта месяцем ранее, прогноз предполагал показатель на уровне 52,9 пункта.

рынок, индексы, торги, европа, ближний восток, великобритания, dax