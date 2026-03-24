В центре Москвы заработал мобильный интернет

Мобильный интернет снова работает без ограничений в центре Москвы, обратило внимание РИА Новости.

2026-03-24T12:20+0300

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Мобильный интернет снова работает без ограничений в центре Москвы, обратило внимание РИА Новости. Так, москвичи могут в привычном режиме пользоваться мобильным интернетом в районе станций метро "Парк культуры", "Октябрьская", "Арбатская", "Курская", "Площадь революции", "Киевская" и других местах. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности. При этом россияне могут пользоваться сервисами и сайтами из "белого списка" в условиях ограничения мобильного интернета - в нем находятся более 120 сервисов, следует из подсчетов РИА Новости. Среди них - соцсети, интернет-магазины, государственные сайты, банки, сайты СМИ, стриминговые сервисы, операторы связи и сайты для бронирования путешествий и покупок авиабилетов.

