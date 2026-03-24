В Москве восстановили мобильный интернет
Операторы связи начали сообщать москвичам о восстановлении мобильного интернета в городе: теперь все работает в обычном режиме, выяснил корреспондент РИА... | 24.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-24T18:01+0300
https://1prime.ru/20260323/sayty-868564552.html
Операторы начали сообщать москвичам о восстановлении мобильного интернета
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Операторы связи начали сообщать москвичам о восстановлении мобильного интернета в городе: теперь все работает в обычном режиме, выяснил корреспондент РИА Новости.
"Мобильный интернет в Москве восстановлен - теперь все работает в обычном режиме", - сообщает "Билайн" своим абонентам в смс.
Во вторник утром агентство заметило, что мобильный интернет снова начал работать без ограничений в центре Москвы, например, в районе станций метро "Парк культуры", "Октябрьская", "Арбатская", "Курская", "Площадь революции", "Киевская" и других местах.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности.
При этом россияне могут пользоваться сервисами и сайтами из "белого списка" в условиях ограничения мобильного интернета - в нем находятся более 120 сервисов, следует из подсчетов РИА Новости. Среди них - соцсети, интернет-магазины, государственные сайты, банки, сайты СМИ, стриминговые сервисы, операторы связи и сайты для бронирования путешествий и покупок авиабилетов.
В Госдуме предложили официально публиковать "белые списки" сайтов