В Москве восстановили мобильный интернет

2026-03-24T18:01+0300

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Операторы связи начали сообщать москвичам о восстановлении мобильного интернета в городе: теперь все работает в обычном режиме, выяснил корреспондент РИА Новости. "Мобильный интернет в Москве восстановлен - теперь все работает в обычном режиме", - сообщает "Билайн" своим абонентам в смс. Во вторник утром агентство заметило, что мобильный интернет снова начал работать без ограничений в центре Москвы, например, в районе станций метро "Парк культуры", "Октябрьская", "Арбатская", "Курская", "Площадь революции", "Киевская" и других местах. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности. При этом россияне могут пользоваться сервисами и сайтами из "белого списка" в условиях ограничения мобильного интернета - в нем находятся более 120 сервисов, следует из подсчетов РИА Новости. Среди них - соцсети, интернет-магазины, государственные сайты, банки, сайты СМИ, стриминговые сервисы, операторы связи и сайты для бронирования путешествий и покупок авиабилетов.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

