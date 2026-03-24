Шкала риска: что выбрать, когда ставки по вкладам падают

2026-03-24T05:05+0300

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Снижение ставок по банковским вкладам заставляет многих россиян пересматривать привычные подходы к сохранению и приумножению капитала. Долгое время вклад оставался самым понятным и массовым инструментом, однако сегодня его доходность все чаще не перекрывает инфляцию. Логичный вопрос — куда двигаться дальше?Разберем доступные альтернативы вкладам — от самых консервативных к более доходным, но и более рискованным. Речь пойдет о вариантах, которые подходят обычным людям со средним доходом.Почему недвижимость больше не очевидный выбор?Традиционно россияне рассматривают недвижимость как главный способ вложения средств. Но сегодня этот инструмент уже не выглядит универсальным решением.Цены на жилье существенно выросли, а вместе с ними и порог входа. При этом нет гарантий, что стоимость недвижимости продолжит расти теми же темпами. Доходность от аренды также не всегда выглядит привлекательной на фоне вложенных средств.В результате недвижимость перестает быть "очевидной гаванью", и инвесторы все чаще ищут альтернативы.Программа долгосрочных сбережений (ПДС): альтернатива с поддержкой государстваОдин из первых инструментов, который приходит на смену вкладам, — программа долгосрочных сбережений.Суть проста: вы заключаете договор с НПФ на длительный срок, инвестируете средства и, помимо инвестиционного дохода от НПФ, получаете дополнительную поддержку от государства в виде субсидии (до 36000 р в год). Это делает инструмент потенциально более выгодным по сравнению с классическими вкладами.При этом важно заранее уточнять условия:Этот инструмент можно рассматривать как промежуточный вариант между вкладом и инвестициями, если накопления планируются на долгий срокОблигации: следующий шаг по уровню доходностиЕсли двигаться дальше по шкале риска, то сразу после вкладов идут облигации. Большой плюс - вы можете инвестировать практически на любой срок, при этом, досрочно продавая облигацию, не теряете купонный доход.Облигации федерального займа (ОФЗ)Это, по сути, займы государству. Их доходность, как правило, выше вкладов, а надежность поддерживается государством.Да, многие помнят периоды, когда государственный долг обесценивался. Однако текущая ситуация иная: внешний долг России остается относительно небольшим, и государство сохраняет способность выполнять свои обязательства.Поэтому ОФЗ можно рассматривать даже консервативным инвесторам как базовый инструмент.Следующий уровень — облигации компаний. Здесь доходность выше, но и риски возрастают.Ключевой принцип выбора:Такие инструменты могут дать заметную прибавку к доходности по сравнению с вкладами.Цифровые финансовые активы: новый инструмент с повышенной доходностьюЦифровые финансовые активы (ЦФА) — относительно новый инструмент на российском рынке.Их особенность в том, что они приобретаются не через биржу, а через специализированные платформы. По сути, это те же займы компаниям, но в цифровом формате.Почему доходность выше:При этом важно понимать: более высокая доходность здесь напрямую связана с дополнительными рисками и меньшей ликвидностью.Индивидуальный инвестиционный счет: как увеличить доходность за счет налоговОтдельно стоит выделить индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — инструмент, который позволяет существенно повысить итоговую доходность.Механика проста:Фактически только за счет налогового вычета — 13% годовых (при инвестициях до 400 000 в год), а с учетом облигаций — доходность может достигать 20–25% и выше.Важный момент: вычет предоставляется только в тот год, когда было пополнение счета, поэтому регулярность инвестиций играет ключевую роль.Дивидендные акции: доход, который может расти год от годаСледующий уровень — дивидендные акции российских компаний.Дивиденды — это часть прибыли, которой компания делится с акционерами. Многие российские компании выплачивают их 1–4 раза в год.Средняя историческая доходность около 10%, но в последние годы рынок показывал и более высокие значения — 15–20% годовых.Особенность этого инструмента в том, что:Также возможна покупка акций перед дивидендной отсечкой, ожидание закрытия дивидендного гэпа, фиксация прибыли или удержание актива.Важно понимать: эффект достигается не за счет "удачного момента", а за счет системного подхода и времени. Снижение ставок по вкладам — это не проблема, а сигнал к пересмотру финансовой стратегии.Сегодня у инвестора есть широкий выбор, который зависит от вашего риск-профиля, горизонта инвестирования, финансовых целей Многие инструменты предполагают вложения на 3–5 лет и более, а досрочный выход может привести к потерям. И, конечно, любые инвестиции связаны с риском. Оценивать его и принимать решения каждый инвестор должен самостоятельно.Автор - основатель финансово-консалтингового центра Family Capital Ольга Трофименко

Ольга Трофименко https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/17/868563356_0:214:853:1067_100x100_80_0_0_8b53c93e8bd633365452935c3b841bbd.jpg

