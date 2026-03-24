https://1prime.ru/20260324/iran-868572883.html

Иран поставлял в Россию заметные объемы салата, заявил эксперт

2026-03-24T05:47+0300

бизнес

экономика

россия

иран

рф

турция

дмитрий востриков

руспродсоюз

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868572883.jpg?1774320436

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Иран поставлял в РФ заметные объемы салата - внутри России его выращивают многие хозяйства в южных регионах, а также современные тепличные комплексы, Турция в то же время является основным поставщиком свежих овощей, рассказал РИА Новости исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. "Многие хозяйства в южных регионах, а также современные тепличные комплексы по всей стране увеличивают производство салата, сельдерея и другой зелени круглый год", - сказал он. "Турция: основный и логичный поставщик свежих овощей, уже занимающий значительную долю российского импорта", - добавил эксперт. Активно развивают экспорт овощей в Россию Узбекистан и Азербайджан - они обладают благоприятным климатом для выращивания салата в открытом грунте большую часть года. Логистика через Каспий и сухопутные маршруты уже налажена, отметил он. Исполнительный директор "Руспродсоюза" также добавил, что Китай может быть источником для крупных контрактов, но логистика будет сложнее. Тем временем Белоруссия активно развивает тепличные хозяйства. Он отметил, что экспорт из Ирана в значительной степени обусловлен политическими решениями высшего руководства страны, поскольку основные маршруты поставок через Каспийское море и автомобильные коридоры остаются неизменными. Иран на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке запретил экспорт всех продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из страны с 3 марта 2026 года до дальнейшего уведомления.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

