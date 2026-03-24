Иран поставлял в Россию заметные объемы салата, заявил эксперт
Иран поставлял в Россию заметные объемы салата, заявил эксперт
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Иран поставлял в РФ заметные объемы салата - внутри России его выращивают многие хозяйства в южных регионах, а также современные тепличные комплексы, Турция в то же время является основным поставщиком свежих овощей, рассказал РИА Новости исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. "Многие хозяйства в южных регионах, а также современные тепличные комплексы по всей стране увеличивают производство салата, сельдерея и другой зелени круглый год", - сказал он. "Турция: основный и логичный поставщик свежих овощей, уже занимающий значительную долю российского импорта", - добавил эксперт. Активно развивают экспорт овощей в Россию Узбекистан и Азербайджан - они обладают благоприятным климатом для выращивания салата в открытом грунте большую часть года. Логистика через Каспий и сухопутные маршруты уже налажена, отметил он. Исполнительный директор "Руспродсоюза" также добавил, что Китай может быть источником для крупных контрактов, но логистика будет сложнее. Тем временем Белоруссия активно развивает тепличные хозяйства. Он отметил, что экспорт из Ирана в значительной степени обусловлен политическими решениями высшего руководства страны, поскольку основные маршруты поставок через Каспийское море и автомобильные коридоры остаются неизменными. Иран на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке запретил экспорт всех продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из страны с 3 марта 2026 года до дальнейшего уведомления.
Иран поставлял в Россию заметные объемы салата, заявил эксперт

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Иран поставлял в РФ заметные объемы салата - внутри России его выращивают многие хозяйства в южных регионах, а также современные тепличные комплексы, Турция в то же время является основным поставщиком свежих овощей, рассказал РИА Новости исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.
"Многие хозяйства в южных регионах, а также современные тепличные комплексы по всей стране увеличивают производство салата, сельдерея и другой зелени круглый год", - сказал он.
"Турция: основный и логичный поставщик свежих овощей, уже занимающий значительную долю российского импорта", - добавил эксперт.
Активно развивают экспорт овощей в Россию Узбекистан и Азербайджан - они обладают благоприятным климатом для выращивания салата в открытом грунте большую часть года. Логистика через Каспий и сухопутные маршруты уже налажена, отметил он.
Исполнительный директор "Руспродсоюза" также добавил, что Китай может быть источником для крупных контрактов, но логистика будет сложнее. Тем временем Белоруссия активно развивает тепличные хозяйства.
Он отметил, что экспорт из Ирана в значительной степени обусловлен политическими решениями высшего руководства страны, поскольку основные маршруты поставок через Каспийское море и автомобильные коридоры остаются неизменными.
Иран на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке запретил экспорт всех продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из страны с 3 марта 2026 года до дальнейшего уведомления.
 
