Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: США тайно выбрали нового кандидата на пост главы Ирана - 24.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260324/iran-868574229.html
СМИ: США тайно выбрали нового кандидата на пост главы Ирана
СМИ: США тайно выбрали нового кандидата на пост главы Ирана - 24.03.2026, ПРАЙМ
СМИ: США тайно выбрали нового кандидата на пост главы Ирана
Согласно информации издания Politico, полученной от источников в Белом доме, Соединенные Штаты рассматривают спикера иранского парламента Мохаммада-Багера... | 24.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-24T07:28+0300
2026-03-24T07:28+0300
мировая экономика
иран
сша
тегеран
дональд трамп
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/07/868107235_0:157:3081:1890_1920x0_80_0_0_2f1ea8314dc6fb6aa2eef59281063438.jpg
МОСКВА, 24 марта — ПРАЙМ. Согласно информации издания Politico, полученной от источников в Белом доме, Соединенные Штаты рассматривают спикера иранского парламента Мохаммада-Багера Галибафа как возможного лидера Ирана. "Администрация Трампа втайне рассматривает спикера иранского парламента в качестве потенциального партнера и даже будущего лидера, поскольку президент сигнализирует о переходе от военного давления к завершению через переговоры", — говорится в материале.Издание отмечает, что стремление Белого дома найти переговорного партнера свидетельствует о желании США завершить конфликтную ситуацию. "Он (Галибаф. — Прим. ред.) — один из самых перспективных кандидатов", — приводятся в материале слова американского чиновника.Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что распорядился временно прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана, подчеркнув, что за последние два дня были проведены "очень позитивные и продуктивные" переговоры с Тегераном, которые будут продолжены в течение недели. Тем не менее, иранское министерство иностранных дел оспаривало эти утверждения. Министерство считает, что решение Соединенных Штатов отложить удары по энергетическим объектам Ирана является стратегией с целью снизить цены на нефть и выиграть время для подготовки военных планов в отношении Ирана. 28 февраля сообщалось, что США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, что вызвало разрушения и жертвы среди гражданского населения. В ответ Иран осуществляет удары по израильским территориям и американским военным объектам на Ближнем Востоке.
иран
сша
тегеран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/07/868107235_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_8f291d208df20d5b16f95b739dd3b813.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, сша, тегеран, дональд трамп, politico
Мировая экономика, ИРАН, США, Тегеран, Дональд Трамп, Politico
07:28 24.03.2026
 
СМИ: США тайно выбрали нового кандидата на пост главы Ирана

Politico: США рассматривают спикера парламента Галибафа в качестве нового лидера Ирана

© РИА Новости . Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкАкция против ударов по Ирану в Нью-Йорке
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2026
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 марта — ПРАЙМ. Согласно информации издания Politico, полученной от источников в Белом доме, Соединенные Штаты рассматривают спикера иранского парламента Мохаммада-Багера Галибафа как возможного лидера Ирана.
"Администрация Трампа втайне рассматривает спикера иранского парламента в качестве потенциального партнера и даже будущего лидера, поскольку президент сигнализирует о переходе от военного давления к завершению через переговоры", — говорится в материале.
Издание отмечает, что стремление Белого дома найти переговорного партнера свидетельствует о желании США завершить конфликтную ситуацию.
"Он (Галибаф. — Прим. ред.) — один из самых перспективных кандидатов", — приводятся в материале слова американского чиновника.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что распорядился временно прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана, подчеркнув, что за последние два дня были проведены "очень позитивные и продуктивные" переговоры с Тегераном, которые будут продолжены в течение недели. Тем не менее, иранское министерство иностранных дел оспаривало эти утверждения.
Министерство считает, что решение Соединенных Штатов отложить удары по энергетическим объектам Ирана является стратегией с целью снизить цены на нефть и выиграть время для подготовки военных планов в отношении Ирана.
28 февраля сообщалось, что США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, что вызвало разрушения и жертвы среди гражданского населения. В ответ Иран осуществляет удары по израильским территориям и американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Мировая экономикаИРАНСШАТегеранДональд ТрампPolitico
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала