СМИ: США тайно выбрали нового кандидата на пост главы Ирана

2026-03-24T07:28+0300

МОСКВА, 24 марта — ПРАЙМ. Согласно информации издания Politico, полученной от источников в Белом доме, Соединенные Штаты рассматривают спикера иранского парламента Мохаммада-Багера Галибафа как возможного лидера Ирана. "Администрация Трампа втайне рассматривает спикера иранского парламента в качестве потенциального партнера и даже будущего лидера, поскольку президент сигнализирует о переходе от военного давления к завершению через переговоры", — говорится в материале.Издание отмечает, что стремление Белого дома найти переговорного партнера свидетельствует о желании США завершить конфликтную ситуацию. "Он (Галибаф. — Прим. ред.) — один из самых перспективных кандидатов", — приводятся в материале слова американского чиновника.Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что распорядился временно прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана, подчеркнув, что за последние два дня были проведены "очень позитивные и продуктивные" переговоры с Тегераном, которые будут продолжены в течение недели. Тем не менее, иранское министерство иностранных дел оспаривало эти утверждения. Министерство считает, что решение Соединенных Штатов отложить удары по энергетическим объектам Ирана является стратегией с целью снизить цены на нефть и выиграть время для подготовки военных планов в отношении Ирана. 28 февраля сообщалось, что США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, что вызвало разрушения и жертвы среди гражданского населения. В ответ Иран осуществляет удары по израильским территориям и американским военным объектам на Ближнем Востоке.

