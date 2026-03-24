https://1prime.ru/20260324/iran-868581184.html

"Лишь вопрос времени". В США рассказали о готовящемся ударе по Ирану

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты близки к вступлению в войну против Ирана, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. | 24.03.2026, ПРАЙМ

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867932531_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1bb09c2b2b43ee6ac2fd8f449f75f150.jpg

МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты близки к вступлению в войну против Ирана, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники."Эр-Рияд недавно разрешил американским войскам использовать свою авиабазу имени короля Фахда на западе Аравийского полуострова. <…> Наследный принц Мухаммед бин Салман <…> близок к решению присоединиться к атакам. <…> Вступление королевства в войну — лишь вопрос времени", — говорится в статье.Как сообщает издание, ОАЭ предпринимают шаги против экономических активов, связанных с Тегераном, и обсуждают возможность применения военной силы. "Действия Эмиратов и Саудовской Аравии показывают, как арабские монархии все глубже втягиваются в конфликт. Это ситуация, которой они предпочли бы избежать", — отмечается в статье.Кампания, инициированная США и Израилем против исламской республики, продолжается четвертую неделю. Все это время между сторонами продолжается обмен ударами. В Тель-Авиве заявили, что их главной задачей является предотвращение вооружения Ирана ядерным оружием. Вашингтон же выдвинул угрозу уничтожить военную мощь страны и призвал народ свергнуть режим. Со своей стороны, Иран подчеркивал, что готов к обороне и на данный момент не видит основы для возобновления переговоров.

https://1prime.ru/20260324/trump-868577675.html

https://1prime.ru/20260323/ssha-868545787.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

