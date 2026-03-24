"Лишь вопрос времени". В США рассказали о готовящемся ударе по Ирану
WSJ: Саудовская Аравия и ОАЭ готовы вступить в войну против Ирана
© AP Photo / U.S. NavyАмериканский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты близки к вступлению в войну против Ирана, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Эр-Рияд недавно разрешил американским войскам использовать свою авиабазу имени короля Фахда на западе Аравийского полуострова. <…> Наследный принц Мухаммед бин Салман <…> близок к решению присоединиться к атакам. <…> Вступление королевства в войну — лишь вопрос времени", — говорится в статье.
"Действия Эмиратов и Саудовской Аравии показывают, как арабские монархии все глубже втягиваются в конфликт. Это ситуация, которой они предпочли бы избежать", — отмечается в статье.
Кампания, инициированная США и Израилем против исламской республики, продолжается четвертую неделю. Все это время между сторонами продолжается обмен ударами. В Тель-Авиве заявили, что их главной задачей является предотвращение вооружения Ирана ядерным оружием. Вашингтон же выдвинул угрозу уничтожить военную мощь страны и призвал народ свергнуть режим. Со своей стороны, Иран подчеркивал, что готов к обороне и на данный момент не видит основы для возобновления переговоров.