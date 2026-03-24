NYT назвала требования Ирана для мира с США - 24.03.2026, ПРАЙМ
NYT назвала требования Ирана для мира с США
21:12 24.03.2026 (обновлено: 21:13 24.03.2026)
 
NYT: Иран требует от США мирного соглашения и гарантий о ненападении

МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Тегеран стремится к подписанию с США и Израилем полноценного мирного соглашения, требуя гарантий, что в будущем не будет нападений на страну, сообщает The New York Times со ссылкой на анонимные источники среди иранских чиновников.
"(Глава МИД Ирана Аббас — Прим. ред.) Аракчи сообщил (спецпосланнику США Стиву — Прим. ред.) Уиткоффу, что Иран не заинтересован во временном прекращении огня и хочет заключить устойчивое мирное соглашение с гарантиями того, что Соединенные Штаты и Израиль больше не будут нападать на него. Официальные лица также заявили, что иранцы добивались от Вашингтона смягчения экономических санкций", — говорится в материале.
Однако, как указано в материале, США считают, что уменьшение санкционного давления может обсуждаться только после выполнения Ираном своих обязательств по ядерной программе и другим соглашениям.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона и Тегерана был очень конструктивный и продуктивный диалог. Он также сообщил, что дал указание Пентагону отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер-Галибаф, в свою очередь, заявил, что переговоров с США не велось, а ложные новости служат для манипуляции рынками.
С 28 февраля Вашингтон и Тель-Авив проводят совместную операцию против Тегерана. Всё это время стороны обмениваются ударами, включая атаки на нефтегазовые объекты. Эскалация конфликта привела к фактическому прекращению судоходства через Ормузский пролив — важный маршрут для поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. В результате, цены на энергоресурсы начали активно расти. Девятого марта стоимость нефти марки Brent превысила 119 долларов за баррель — впервые с июня 2022 года.
