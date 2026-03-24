В США задались вопросом об отправке сухопутных войск в Иран
Макгрегор поинтересовался, что американские сухопутные войска будут делать в Иране
© AP PhotoДым после взрыва в Тегеране
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Планы по введению американских сухопутных сил в Иран вызывают множество вопросов, заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
"Проблема в том, что как только вы высадите десантника, морского пехотинца, рейнджера или кого-либо еще, возникнут вопросы: что они будут делать? Что они смогут сделать? Получится ли у них захватить и удержать что-то очень ценное? Что именно подразумевается под захватом? Если они отправятся на остров Харк, смогут ли они им овладеть? <…> Какую пользу это нам принесет?" — поинтересовался он.
По мнению эксперта, даже если США попытаются высадить свои силы на остров Харк, никакого влияния они там оказать не смогут, так как "это место уже будет разрушено" из-за неразумных решений Вашингтона.
Ранее журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин заявила, что командное звено 82-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США якобы получило приказ о развертывании на Ближнем Востоке.
Позже Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников, сообщила, что решение о введении войск в Иран ещё не принято.
Операция Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана ведётся с 28 февраля. В это время стороны продолжают обмениваться ударами, в том числе по нефтегазовым объектам. Эскалация конфликта привела почти к полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут для поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители выросли до рекордных уровней. Девятого марта стоимость нефти марки Brent впервые с июня 2022 года превысила 119 долларов за баррель.