В США задались вопросом об отправке сухопутных войск в Иран - 24.03.2026, ПРАЙМ
В США задались вопросом об отправке сухопутных войск в Иран
Планы по введению американских сухопутных сил в Иран вызывают множество вопросов, заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive бывший советник главы Пентагона Дуглас | 24.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Планы по введению американских сухопутных сил в Иран вызывают множество вопросов, заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. "Проблема в том, что как только вы высадите десантника, морского пехотинца, рейнджера или кого-либо еще, возникнут вопросы: что они будут делать? Что они смогут сделать? Получится ли у них захватить и удержать что-то очень ценное? Что именно подразумевается под захватом? Если они отправятся на остров Харк, смогут ли они им овладеть? &lt;…&gt; Какую пользу это нам принесет?" — поинтересовался он.По мнению эксперта, даже если США попытаются высадить свои силы на остров Харк, никакого влияния они там оказать не смогут, так как "это место уже будет разрушено" из-за неразумных решений Вашингтона. Ранее журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин заявила, что командное звено 82-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США якобы получило приказ о развертывании на Ближнем Востоке.Позже Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников, сообщила, что решение о введении войск в Иран ещё не принято. Операция Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана ведётся с 28 февраля. В это время стороны продолжают обмениваться ударами, в том числе по нефтегазовым объектам. Эскалация конфликта привела почти к полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут для поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители выросли до рекордных уровней. Девятого марта стоимость нефти марки Brent впервые с июня 2022 года превысила 119 долларов за баррель.
https://1prime.ru/20260322/zelenskiy-868541165.html
https://1prime.ru/20260307/vengriya-868115205.html
https://1prime.ru/20260324/iran-868594790.html
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2026
"Шанс упущен". Заявление Зеленского о переговорах с Россией разозлило Запад
22 марта, 21:17
Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
"Даже нищие". Произошедшее с украинцами в Венгрии вызвало панику в Германии
7 марта, 22:16
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2026
NYT назвала требования Ирана для мира с США
21:12
 
