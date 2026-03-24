https://1prime.ru/20260324/iran-868596336.html

В США задались вопросом об отправке сухопутных войск в Иран

В США задались вопросом об отправке сухопутных войск в Иран - 24.03.2026, ПРАЙМ

В США задались вопросом об отправке сухопутных войск в Иран

Планы по введению американских сухопутных сил в Иран вызывают множество вопросов, заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive бывший советник главы Пентагона Дуглас | 24.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-24T22:40+0300

2026-03-24T22:40+0300

2026-03-24T22:40+0300

иран

сша

вашингтон

дуглас макгрегор

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867933061_0:88:2551:1522_1920x0_80_0_0_01da3a36fde195eaf943703b9dbb5149.jpg

МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Планы по введению американских сухопутных сил в Иран вызывают множество вопросов, заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. "Проблема в том, что как только вы высадите десантника, морского пехотинца, рейнджера или кого-либо еще, возникнут вопросы: что они будут делать? Что они смогут сделать? Получится ли у них захватить и удержать что-то очень ценное? Что именно подразумевается под захватом? Если они отправятся на остров Харк, смогут ли они им овладеть? <…> Какую пользу это нам принесет?" — поинтересовался он.По мнению эксперта, даже если США попытаются высадить свои силы на остров Харк, никакого влияния они там оказать не смогут, так как "это место уже будет разрушено" из-за неразумных решений Вашингтона. Ранее журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин заявила, что командное звено 82-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США якобы получило приказ о развертывании на Ближнем Востоке.Позже Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников, сообщила, что решение о введении войск в Иран ещё не принято. Операция Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана ведётся с 28 февраля. В это время стороны продолжают обмениваться ударами, в том числе по нефтегазовым объектам. Эскалация конфликта привела почти к полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут для поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители выросли до рекордных уровней. Девятого марта стоимость нефти марки Brent впервые с июня 2022 года превысила 119 долларов за баррель.

иран

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, сша, вашингтон, дуглас макгрегор