Италия в три раза нарастила импорт палладия из России

2026-03-24T00:48+0300

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Италия в январе этого года более чем в три раза нарастила импорт палладия из России, в результате чего стоимость поставок достигла максимума за два года и девять месяцев, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Стоимость поставок палладия из РФ в Италию в январе этого года достигла максимальных с апреля 2023 года 51,6 миллиона долларов. Предыдущий максимум составлял 117,6 миллиона. В месячном выражении итальянский импорт вырос в 3,2 раза, а в годовом - в 2,3 раза. Среди всех стран ЕС Италия единственная, кто сейчас покупает российский палладий. Раньше это регулярно делала Германия, но с января 2025 года поставок туда нет. Всего за январь этого года Италия импортировала палладия на 91 миллион евро из семи стран. Россия стала первой по поставкам. Кроме нее в топ-5 вошли США (16,5 миллиона долларов), Великобритания (11,5 миллиона), ЮАР (10,3 миллиона) и Швейцария (814 тысячи). Евросоюз в целом за январь купил палладия на 217,2 миллиона евро - в полтора раза больше, чем в декабре, и в 1,7 раза больше, чем годом ранее.

мировая экономика, италия, рф, германия, ес, евростат