Италия в три раза нарастила импорт палладия из России - 24.03.2026, ПРАЙМ
Италия в три раза нарастила импорт палладия из России
Италия в три раза нарастила импорт палладия из России - 24.03.2026, ПРАЙМ
Италия в три раза нарастила импорт палладия из России
Италия в январе этого года более чем в три раза нарастила импорт палладия из России, в результате чего стоимость поставок достигла максимума за два года и... | 24.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-24T00:48+0300
00:48 24.03.2026
 
Италия в три раза нарастила импорт палладия из России

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Италия в январе этого года более чем в три раза нарастила импорт палладия из России, в результате чего стоимость поставок достигла максимума за два года и девять месяцев, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
Стоимость поставок палладия из РФ в Италию в январе этого года достигла максимальных с апреля 2023 года 51,6 миллиона долларов. Предыдущий максимум составлял 117,6 миллиона. В месячном выражении итальянский импорт вырос в 3,2 раза, а в годовом - в 2,3 раза.
Среди всех стран ЕС Италия единственная, кто сейчас покупает российский палладий. Раньше это регулярно делала Германия, но с января 2025 года поставок туда нет.
Всего за январь этого года Италия импортировала палладия на 91 миллион евро из семи стран. Россия стала первой по поставкам. Кроме нее в топ-5 вошли США (16,5 миллиона долларов), Великобритания (11,5 миллиона), ЮАР (10,3 миллиона) и Швейцария (814 тысячи).
Евросоюз в целом за январь купил палладия на 217,2 миллиона евро - в полтора раза больше, чем в декабре, и в 1,7 раза больше, чем годом ранее.
 
БИР-Аналитик — Проверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные ленты — Оперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информации — ПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Вестник золотопромышленника — Новости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов.
