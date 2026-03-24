В Японии назвали самый неудачный период для посещения страны

2026-03-24T04:19+0300

ТОКИО, 24 мар - ПРАЙМ. Представитель японской туристической компании Сергей Обращёв рассказал РИА Новости о самом неудачном с точки зрения цен и большого притока туристов периоде для посещения Японии. В Японии есть несколько пиков внутреннего туристического сезона - "Золотая неделя", новогодние праздники, день поминовения усопших о-бон в августе и "Серебряная неделя" в сентябре. При этом о-бон выпадает на самое жаркое время года и въездного туризма в этот период мало, "Серебряная неделя" в сентябре не совпадает с выходными в России и за пределами Японии. "По нашему опыту, именно конец апреля - начало мая - самое тяжелое время. Везде очереди, цены на гостиницы выше, чем обычно, самое простое действие - попасть в ресторан, сфотографироваться, - занимает несоразмерно большое время. Из недавнего опыта: мы выстояли с туристами 45 минут в очереди только для того, чтобы сфотографироваться на фоне красных ворот тории в Хаконэ. С другой группой больше пяти часов ехали с горы Фудзи обратно в Токио. Обычно эта дорога занимает полтора-два часа", - подчеркнул представитель турфирмы. "Золотая неделя" в Японии - это период, когда выпадает сразу несколько праздничных дней. Вместе с выходными получается около недели, а то и 10 дней отдыха. В это время японцы снимаются с мест и отправляются путешествовать по Японии или за рубеж. С учетом низкого курса иены относительно основных валют большинство, скорее всего, предпочтет отдохнуть, не выезжая из страны. Ранее РИА Новости сообщало, что, по данным сервиса OneTwoTrip, Япония стала самой популярной страной для отдыха на длинные майские выходные среди самостоятельных туристов из России, опередив Турцию по числу бронирований гостиниц и отелей.

