Словенские СМИ сообщили о нехватки дизтоплива в Хорватии

Словенские СМИ сообщили о нехватки дизтоплива в Хорватии - 24.03.2026, ПРАЙМ

Словенские СМИ сообщили о нехватки дизтоплива в Хорватии

Словенское агентство печати (STA) на фоне энергокризиса сообщило, что в Хорватии на заправках появилась нехватка дизельного топлива. | 24.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-24T14:30+0300

2026-03-24T14:30+0300

2026-03-24T14:30+0300

мировая экономика

хорватия

сша

иран

БЕЛГРАД, 24 мар – ПРАЙМ. Словенское агентство печати (STA) на фоне энергокризиса сообщило, что в Хорватии на заправках появилась нехватка дизельного топлива. В Словении во вторник бензин и дизтопливо подорожали, несмотря на снижение правительством акцизов и ограничения маржи компаний-продавцов. Многие словенцы с начала энергокризиса заправляются в соседней Хорватии. "На некоторых заправках в Хорватии, в том числе в столице, сегодня закончилось дизтопливо. Дефицит вызван возросшим спросом в преддверии сегодняшнего повышения цен на топливо. Правительство Хорватии объявило о повышении цен в понедельник, что вынудило многих поехать на АЗС", - передает словенское агентство. Министр экономики Хорватии Анте Шушняр заявил накануне о принятии правительством мер против "топливного туризма", после того как граждане соседних стран начали ездить в Хорватию на заправки. Официальный Загреб отказался от ограничения цен на АЗС на автомагистралях. Премьер Хорватии Андрей Пленкович по итогам заседания правительства в понедельник сообщил о сдерживании цен на топливо ввиду энергокризиса в среднем на 10 евроцентов за литр евродизеля или бензина. Глава хорватского правительства отметил, что это уже десятый пакет помощи хозяйству страны за несколько лет, в общем на 8,5 миллиарда евро. Литр бензина в Хорватии со вторника будет стоить 1,62 евро, а литр евродизеля - 1,73 евро за литр. Цена солярки, пошлины на которую не распространяются с 0,89 евро за литр, вырастет до 1,19 евро, без мер кабмина она увеличилась бы до 1,23 евро за литр. В помощь сельхозпроизводителям кабмин выделяет 20 миллионов евро и 8 миллионов евро промысловым рыбакам. Согласно новым мерам, цены газа и электричества для потребителей не будут меняться в предстоящие полгода, а цена газа - до 30 июня. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

https://1prime.ru/20260324/frantsiya-868580991.html

https://1prime.ru/20260324/toplivo-868576330.html

хорватия

сша

иран

мировая экономика, хорватия, сша, иран