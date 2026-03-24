https://1prime.ru/20260324/kitaj-868570801.html
Китай приветствует переговоры России и США, заявил посол
2026-03-24T01:45+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868570801.jpg?1774305935
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Китай приветствует переговоры между Россией и США в контексте стратегической стабильности и Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но сам остается "пока ни при чем", сообщил китайский посол в РФ Чжан Ханьхуэй.
Срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истек 5 февраля.
"Такие переговоры (о стратегической стабильности) всегда осуществлялись между Советским Союзом и США, а теперь между Россией и США. Мы приветствуем продолжение этого формата. Китай тут пока ни при чем. Не то чтобы Китай не будет принимать участие, но у нас очень ограниченное количество ядерного оружия, только для самообороны", - заявил посол газете "Известия".
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что любой договор по ядерному оружию должен включать США, КНР и РФ. В феврале официальный представитель МИД КНР Мао Нин ответила Рубио, что "требовать от Китая присоединиться к переговорам США и РФ по ядерному разоружению нечестно, на данном этапе это неосуществимо".
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что после истечения срока Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) Россия готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с договором принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп называл предложение Путина по ДСНВ "хорошей идей".
сша
китай
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
