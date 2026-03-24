Китай приветствует переговоры России и США, заявил посол - 24.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260324/kitaj-868570801.html
Китай приветствует переговоры России и США, заявил посол
2026-03-24T01:45+0300
россия
экономика
мировая экономика
сша
китай
рф
марко рубио
марк рубио
владимир путин
мид китая
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868570801.jpg?1774305935
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Китай приветствует переговоры между Россией и США в контексте стратегической стабильности и Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но сам остается "пока ни при чем", сообщил китайский посол в РФ Чжан Ханьхуэй. Срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истек 5 февраля. "Такие переговоры (о стратегической стабильности) всегда осуществлялись между Советским Союзом и США, а теперь между Россией и США. Мы приветствуем продолжение этого формата. Китай тут пока ни при чем. Не то чтобы Китай не будет принимать участие, но у нас очень ограниченное количество ядерного оружия, только для самообороны", - заявил посол газете "Известия". Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что любой договор по ядерному оружию должен включать США, КНР и РФ. В феврале официальный представитель МИД КНР Мао Нин ответила Рубио, что "требовать от Китая присоединиться к переговорам США и РФ по ядерному разоружению нечестно, на данном этапе это неосуществимо". Президент РФ Владимир Путин заявлял, что после истечения срока Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) Россия готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с договором принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп называл предложение Путина по ДСНВ "хорошей идей".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала