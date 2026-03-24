Китай приветствует переговоры России и США, заявил посол

Китай приветствует переговоры между Россией и США в контексте стратегической стабильности и Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений... | 24.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-24T01:45+0300

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Китай приветствует переговоры между Россией и США в контексте стратегической стабильности и Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но сам остается "пока ни при чем", сообщил китайский посол в РФ Чжан Ханьхуэй. Срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истек 5 февраля. "Такие переговоры (о стратегической стабильности) всегда осуществлялись между Советским Союзом и США, а теперь между Россией и США. Мы приветствуем продолжение этого формата. Китай тут пока ни при чем. Не то чтобы Китай не будет принимать участие, но у нас очень ограниченное количество ядерного оружия, только для самообороны", - заявил посол газете "Известия". Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что любой договор по ядерному оружию должен включать США, КНР и РФ. В феврале официальный представитель МИД КНР Мао Нин ответила Рубио, что "требовать от Китая присоединиться к переговорам США и РФ по ядерному разоружению нечестно, на данном этапе это неосуществимо". Президент РФ Владимир Путин заявлял, что после истечения срока Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) Россия готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с договором принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп называл предложение Путина по ДСНВ "хорошей идей".

