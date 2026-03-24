В ЦБ предупредили криптообменники, отказавшиеся работать вбелую

2026-03-24T18:42+0300

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Криптообменники, которые не войдут в специальный реестр и откажутся работать вбелую, столкнутся с серьезными мерами ответственности, как административными, так и уголовными, заявил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. "Предполагается базово использовать ту инфраструктуру и тех финансовых посредников, которые действуют на финансовом рынке и осуществляют операции с иными финансовыми инструментами, но к ним обязательно добавятся цифровые депозитарии и к ним добавятся криптообменники", - сказал он на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению отчета ЦБ за 2025 год. "При этом, что для нас принципиально важно, это будет выбор каждого криптообменника, который сегодня работает в нерегулируемой, так называемой серой зоне. Он может подать нам документы, получить соответствующее разрешение, фактически лицензию, встать в реестр и работать вбелую. Либо, если он этого не сделает, тогда по задумке, по проекту закона, он попадет в нелегальную зону и к нему могут применяться существенные, серьезные меры ответственности, как административные, так и уголовные, за нарушение законодательства", - добавил он. Источник РИА Новости накануне сообщил, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, регулирующий обращение криптовалют в России. Законопроект направлен на легализацию деятельности по выпуску цифровых активов и обмену криптовалют под контролем государства, защиту прав инвесторов и обеспечение соблюдения валютного законодательства. Резиденты РФ, согласно проекту, смогут совершать сделки с цифровой валютой только через уполномоченных посредников (брокеров, организаторов торговли, организации по обмену), за редкими исключениями (внешнеторговая деятельность, майнинг). При этом сохраняется запрет на оплату ими товаров и услуг в России.

https://1prime.ru/20260324/kriptovalyuta-868588899.html

