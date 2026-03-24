Набиуллина назвала вложения в иностранную криптовалюту высокорискованными - 24.03.2026, ПРАЙМ
Набиуллина назвала вложения в иностранную криптовалюту высокорискованными
2026-03-24T18:16+0300
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Вложения в криптовалюту, которая выпускается за пределами России, являются высокорискованными, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Вложения в криптовалюту, которая не в нашей юрисдикции выпускается, это высокорискованные активы. Эта та же форма валютизации, если хотите", - сказала Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2025 год. Источник РИА Новости накануне сообщил, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, регулирующий обращение криптовалют в России. Законопроект направлен на легализацию деятельности по выпуску цифровых активов и обмену криптовалют под контролем государства, защиту прав инвесторов и обеспечение соблюдения валютного законодательства. Резиденты РФ могут совершать сделки с цифровой валютой только через уполномоченных посредников (брокеров, организаторов торговли, организации по обмену), за редкими исключениями (внешнеторговая деятельность, майнинг). При этом сохраняется запрет на оплату ими товаров и услуг в России.
