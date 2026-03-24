Курьерам запретят хранить личные вещи в сумке для доставки

Курьерам запретят хранить личные вещи в сумке для доставки - 24.03.2026, ПРАЙМ

Курьерам запретят хранить личные вещи в сумке для доставки

Отсеки контейнеров для доставляемых товаров нельзя будет использовать для хранения личных вещей и продуктов курьера с 2026 года, следует из проекта... | 24.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-24T22:16+0300

2026-03-24T22:16+0300

2026-03-24T22:16+0300

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Отсеки контейнеров для доставляемых товаров нельзя будет использовать для хранения личных вещей и продуктов курьера с 2026 года, следует из проекта постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой. Документом предлагается внести изменения в санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию. "Раздел VIII дополнить пунктами следующего содержания … отсеки контейнеров (сумок), предусмотренные для размещения доставляемых товаров, не могут быть использованы для транспортирования (хранения) личных вещей и продуктов курьера", - говорится в документе. Согласно проекту постановления, контейнеры для транспортирования пищевой продукции должны обеспечивать ее защиту от загрязнения, проникновения животных, в том числе грызунов и насекомых. "Проведение регулярной очистки, мойки и дезинфекции контейнеров является обязательным. Не допускается использование порванных или поврежденных контейнеров", - говорится в тексте. Согласно документу, услуги доставки продовольственных товаров должны предоставлять курьеры, прошедшие обязательные при поступлении на работу и периодические медосмотры. Также они обязаны иметь соответствующую подготовку и необходимые навыки. Постановление должно вступить в силу в 2026 году и действовать до 2033 года.

рф

бизнес, россия, общество , рф, анна попова