Жительница Норильска выиграла 37 миллионов рублей в лотерею

2026-03-24T08:20+0300

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Жительница Норильска выиграла почти 37 миллионов рублей, купив лотерейный билет на деньги, которые остались с суммы, переведенной ей мужем на покупку авиабилетов, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото". "Светлане Мальковой из Норильска из всех лотерей от "Столото" больше всего везло в "Рапидо Про": на протяжении нескольких лет ей удавалось выигрывать крупные суммы, например, 10, 45 и 150 тысяч рублей. А в 333848-м тираже "Рапидо Про" Светлана выиграла многомиллионный суперприз - 36 948 088 рублей", - рассказали в пресс-службе. Счастливица рассказала, что была на работе, и в перерыве муж перевел ей деньги на авиабилеты на предстоящий отпуск. После покупки осталась небольшая сумма, и женщине в голову пришла мысль, что ей сейчас повезет. Она решила испытать удачу и купила лотерейный билет в мобильном приложении. "В билете я 13 раз нажала кнопку "Случайные числа" - это дата нашей свадьбы и наше любимое с мужем число. Когда закончился обеденный перерыв, мне пришло смс-уведомление, что я выиграла... Смотрю раздел с билетами, а у меня там плашка "Билет выиграл" и многомиллионная сумма. От неожиданности я сразу все закрыла, потом снова открыла и сделала скрин", - поделилась счастливица. Скриншот она отправила мужу со словами: "Мы - миллионеры". "Сама подумала: "Деньги мужа, а удача - моя!". Два дня еще после выигрыша пребывала в эйфории", - добавила Светлана. Победительница работает сметчиком в теплоэнергетической организации. С мужем у нее есть взрослая дочь и две внучки. В свободное время супруги любят путешествовать. Выигранные средства семья направит на приобретение нового жилья в теплых краях, отметили в пресс-службе. Все лотереи в России государственные, их организуют Минфин и Минспорт РФ, а проводятся они под надзором Федеральной налоговой службы России.

