https://1prime.ru/20260324/lukashenko-868576823.html

Лукашенко 25 марта совершит визит в КНДР

2026-03-24T10:04+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/09/852080610_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4ed859c3c68cd0fe95bf6d07d03f7da6.jpg

МИНСК, 24 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25-26 марта совершит официальный визит в КНДР, обсудит с лидером этой страны Ким Чен Ыном развитие сотрудничества и перспективные проекты двух государств, сообщила пресс-служба белорусского президента."Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко по приглашению председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына 25-26 марта совершит официальный визит в КНДР", - говорится в сообщении.Отмечается, что центральным мероприятием визита станут переговоры лидеров двух стран."Планируется обсудить весь спектр направлений развития белорусско-корейских отношений, определить основные сферы взаимного интереса и наиболее перспективные для реализации проекты", - говорится в сообщении пресс-службы.Подчеркивается, что предстоящий визит призван укрепить договорно-правовую базу отношений и способствовать активизации двустороннего взаимодействия.

https://1prime.ru/20260226/lukashenko-867845571.html

https://1prime.ru/20251219/belorussiya-865698321.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, кндр, александр лукашенко, в мире