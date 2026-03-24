Лукашенко 25 марта совершит визит в КНДР
2026-03-24T10:04+0300
МИНСК, 24 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25-26 марта совершит официальный визит в КНДР, обсудит с лидером этой страны Ким Чен Ыном развитие сотрудничества и перспективные проекты двух государств, сообщила пресс-служба белорусского президента."Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко по приглашению председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына 25-26 марта совершит официальный визит в КНДР", - говорится в сообщении.Отмечается, что центральным мероприятием визита станут переговоры лидеров двух стран."Планируется обсудить весь спектр направлений развития белорусско-корейских отношений, определить основные сферы взаимного интереса и наиболее перспективные для реализации проекты", - говорится в сообщении пресс-службы.Подчеркивается, что предстоящий визит призван укрепить договорно-правовую базу отношений и способствовать активизации двустороннего взаимодействия.
