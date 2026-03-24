Лукашенко 25 марта совершит визит в КНДР - 24.03.2026, ПРАЙМ
Лукашенко 25 марта совершит визит в КНДР
2026-03-24T10:04+0300
2026-03-24T10:11+0300
10:04 24.03.2026 (обновлено: 10:11 24.03.2026)
 
Лукашенко 25 марта совершит визит в КНДР

 Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2026
Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 24 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25-26 марта совершит официальный визит в КНДР, обсудит с лидером этой страны Ким Чен Ыном развитие сотрудничества и перспективные проекты двух государств, сообщила пресс-служба белорусского президента.
"Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко по приглашению председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына 25-26 марта совершит официальный визит в КНДР", - говорится в сообщении.
Отмечается, что центральным мероприятием визита станут переговоры лидеров двух стран.
"Планируется обсудить весь спектр направлений развития белорусско-корейских отношений, определить основные сферы взаимного интереса и наиболее перспективные для реализации проекты", - говорится в сообщении пресс-службы.
Подчеркивается, что предстоящий визит призван укрепить договорно-правовую базу отношений и способствовать активизации двустороннего взаимодействия.
