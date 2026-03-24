ICSG спрогнозировал рост мировых мощностей по добыче меди в 2026-2030 годах

ICSG спрогнозировал рост мировых мощностей по добыче меди в 2026-2030 годах - 24.03.2026, ПРАЙМ

ICSG спрогнозировал рост мировых мощностей по добыче меди в 2026-2030 годах

Мировые мощности по добыче меди будут расти ежегодно примерно на 3,6% в период с 2026 года по 2030 год, прогнозирует Международная исследовательская группа по... | 24.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-24T17:02+0300

2026-03-24T17:02+0300

2026-03-24T17:02+0300

экономика

промышленность

замбия

китай

узбекистан

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Мировые мощности по добыче меди будут расти ежегодно примерно на 3,6% в период с 2026 года по 2030 год, прогнозирует Международная исследовательская группа по меди (ICSG). "Ожидается, что в период с 2026 по 2030 год мировые мощности по добыче меди будут расти в среднем на 3,6% в год", - говорится в сообщении. Отмечается, что рост мощностей в 2026-2028 годах будет обусловлен запуском малых и средних проектов по добыче полезных ископаемых, а также расширением существующих крупных проектов: медно-золотой шахты Centinela в Чили, медного месторождения Lumwana в Замбии, медного рудника Julong в Китае и рудников Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК) в Узбекистане. В 2029-2030 годах производственные мощности увеличатся из-за ввода в эксплуатацию таких шахт, как Kucing Liar в Индонезии, El Arco в Мексике, Reko Diq в Пакистане и проекта Vicuna, расположенного в одноименном горном районе в Андах. Еще одной причиной увеличения добычи меди в 2026-2030 годах ICSG считает растущий интерес правительств и частных компаний к разведке полезных ископаемых (включая медь) на морском дне. По словам исследователей, "начало добычи меди из полиметаллических конкреций на морском дне ожидается к 2028 году". При этом ежегодные мощности по выплавке меди в 2026-2030 годах также будут расти - в среднем примерно на 2,6%, в основном благодаря китайским медеплавильным заводам, которые активно росли в 2000-2025 годах. Тогда на их долю приходилось около 70% от мирового роста по выплавке цветного металла, а к 2030 году будет приходиться около 50%. Несмотря на то, что за пределами Китая мощности по выплавке меди практически не изменялись в течение последних 20 лет, в 2024-2026 годах в Конго, Индии, Индонезии и Сербии произошли расширения производств и ввод в эксплуатацию новых проектов, которые расширяют объем производства меди примерно на два миллиона тонн, говорится в материалах. К концу десятилетия выплавка "красного металла" может дополнительно увеличиться за счет реализации запланированных проектов в Австралии, Мексике, Монголии, Узбекистане и Замбии. По прогнозам ICSG, в период с 2026 года по 2030 год ежегодная мощность медеперерабатывающих заводов может аналогично вырасти - в среднем примерно на 2,2% в год. Мощность электролитических заводов вырастет на 2%, а мощность электролитического экстракционного производства - в среднем на 3,6%. Организация ожидает, что около 73% общего роста мировых мощностей по переработке меди в период с 2026 по 2030 год будет приходиться именно на электролитические заводы. По данным ICSG, мировая добыча меди в 2025 году увеличилась примерно на 1% по сравнению с 2024 годом - до 23,125 миллиона тонн. Средний уровень загрузки мощностей по переработке меди в мире снизился до 81,7% с 82,5% в 2024 году, а мощностей по добыче - до 80,1% с 82%. Мировое производство рафинированной меди в прошлом году выросло примерно на 4,2%, до 28,54 миллиона тонн. Международная исследовательская группа по меди (ICSG) - автономная межправительственная организация, учрежденная в 1992 году. В нее входят 24 государства, а также Европейский союз, представляющий страны-производители и потребители меди. Штаб-квартира ICSG находится в Лиссабоне (Португалия).

https://1prime.ru/20260305/turtsija-868035981.html

https://1prime.ru/20260302/med-867949052.html

замбия

китай

узбекистан

промышленность, замбия, китай, узбекистан