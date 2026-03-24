Минфин на аукционах 25 марта предложит ОФЗ двух серий

2026-03-24T16:20+0300

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 25 марта, на аукционах размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26230 с погашением в марте 2039 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26245 с погашением в сентябре 2035 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках. Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день. Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).

