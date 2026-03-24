В Минфине предложили балансировать бюджет по более низкой цене на нефть

2026-03-24T17:11+0300

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Минфин считает, что в среднесрочной перспективе бюджет РФ нужно балансировать по более низкой цене на нефть, чем текущие параметры, сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев. По его словам, параметры бюджетного правила на средний срок не соответствуют складывающейся равновесной цене в мире. "Среднесрочно (нужно - ред.) сбалансировать бюджет при более низкой цене, потому что ожидается, что равновесная цена в мире, наверное, средне- долгосрочно ниже, чем наши текущие параметры. Сейчас обсуждается изменение", - сказал Колычев. Минфин РФ рассматривает, на каком уровне было бы лучше зафиксировать цену на нефть в бюджетном правиле, добавил он. "На средний и долгосрочный период установленные параметры уже не соответствуют, но это зависит еще от уровня фискальных резервов", - отметил он.

