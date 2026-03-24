В Минфине предложили балансировать бюджет по более низкой цене на нефть
В Минфине предложили балансировать бюджет по более низкой цене на нефть - 24.03.2026, ПРАЙМ
В Минфине предложили балансировать бюджет по более низкой цене на нефть
Минфин считает, что в среднесрочной перспективе бюджет РФ нужно балансировать по более низкой цене на нефть, чем текущие параметры, сообщил журналистам... | 24.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-24T17:11+0300
2026-03-24T17:11+0300
2026-03-24T17:11+0300
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Минфин считает, что в среднесрочной перспективе бюджет РФ нужно балансировать по более низкой цене на нефть, чем текущие параметры, сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев. По его словам, параметры бюджетного правила на средний срок не соответствуют складывающейся равновесной цене в мире. "Среднесрочно (нужно - ред.) сбалансировать бюджет при более низкой цене, потому что ожидается, что равновесная цена в мире, наверное, средне- долгосрочно ниже, чем наши текущие параметры. Сейчас обсуждается изменение", - сказал Колычев. Минфин РФ рассматривает, на каком уровне было бы лучше зафиксировать цену на нефть в бюджетном правиле, добавил он. "На средний и долгосрочный период установленные параметры уже не соответствуют, но это зависит еще от уровня фискальных резервов", - отметил он.
https://1prime.ru/20260323/neft-868551062.html
финансы, рф, владимир колычев, минфин
Экономика, Финансы, РФ, Владимир Колычев, Минфин
В Минфине предложили балансировать бюджет по более низкой цене на нефть
Замглавы Минфина РФ: бюджет среднесрочно надо балансировать по более низкой цене на нефть