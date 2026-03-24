В Минфине предложили балансировать бюджет по более низкой цене на нефть - 24.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260324/minfin-868585995.html
В Минфине предложили балансировать бюджет по более низкой цене на нефть
В Минфине предложили балансировать бюджет по более низкой цене на нефть
экономика
финансы
рф
владимир колычев
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/77677/08/776770888_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_64e4772c8c108a046be33390e05b6946.jpg
https://1prime.ru/20260323/neft-868551062.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77677/08/776770888_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_75e6b50290aca1dd9f0cac5c8e2a2460.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
17:11 24.03.2026
 
В Минфине предложили балансировать бюджет по более низкой цене на нефть

Замглавы Минфина РФ: бюджет среднесрочно надо балансировать по более низкой цене на нефть

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк#Здание министерства финансов РФ
#Здание министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2026
#Здание министерства финансов РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Минфин считает, что в среднесрочной перспективе бюджет РФ нужно балансировать по более низкой цене на нефть, чем текущие параметры, сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.
По его словам, параметры бюджетного правила на средний срок не соответствуют складывающейся равновесной цене в мире.
"Среднесрочно (нужно - ред.) сбалансировать бюджет при более низкой цене, потому что ожидается, что равновесная цена в мире, наверное, средне- долгосрочно ниже, чем наши текущие параметры. Сейчас обсуждается изменение", - сказал Колычев.
Минфин РФ рассматривает, на каком уровне было бы лучше зафиксировать цену на нефть в бюджетном правиле, добавил он.
"На средний и долгосрочный период установленные параметры уже не соответствуют, но это зависит еще от уровня фискальных резервов", - отметил он.
ЭкономикаФинансыРФВладимир КолычевМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала