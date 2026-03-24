Минтруд назвал самые высокие зарплаты мигрантов в России

Наиболее высокие зарплаты в России предлагают мигрантам на должности председателя правления - 380 тысяч рублей, менеджера по образовательной деятельности -...

2026-03-24T02:52+0300

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Наиболее высокие зарплаты в России предлагают мигрантам на должности председателя правления - 380 тысяч рублей, менеджера по образовательной деятельности - почти 303 тысячи рублей, а также директору по производству - 255 тысяч рублей, следует из данных Минтруда России, которые проанализировало РИА Новости. Согласно данным, иностранных работников предполагается привлечь на должность председателя правления в Москве с зарплатой в 380 тысяч рублей в месяц, менеджером по образовательной деятельности в Удмуртской Республике с доходом 302 863 рублей в месяц, а также директором по производству в Амурской области на 255 тысяч рублей в месяц. Высокую зарплату в 250 тысяч рублей в месяц предлагают начальнику участка в строительстве в Красноярском крае, директору центра в Москве, а также вице-руководителю кружка в Татарстане. В Красноярском крае мигрантов приглашают на должности прорабов, начальник склада горюче-смазочных материалов с зарплатой в 230 тысяч рублей. Столько же предлагают директору департамента в Москве и токарю в Ямало-Ненецком автономном округе. Самые небольшие зарплаты, которые предлагают, не превышают 25 тысяч рублей в месяц - в основном такие вакансии опубликованы во Владимирской и Самарской областях. Наименьший доход в 23,5 тысячи рублей в месяц может получать шеф-повар в Смоленской области.

