Минтруд назвал самые высокие зарплаты мигрантов в России - 24.03.2026, ПРАЙМ
Минтруд назвал самые высокие зарплаты мигрантов в России
02:52 24.03.2026 (обновлено: 03:11 24.03.2026)
 
Минтруд назвал самые высокие зарплаты мигрантов в России

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Наиболее высокие зарплаты в России предлагают мигрантам на должности председателя правления - 380 тысяч рублей, менеджера по образовательной деятельности - почти 303 тысячи рублей, а также директору по производству - 255 тысяч рублей, следует из данных Минтруда России, которые проанализировало РИА Новости.
Согласно данным, иностранных работников предполагается привлечь на должность председателя правления в Москве с зарплатой в 380 тысяч рублей в месяц, менеджером по образовательной деятельности в Удмуртской Республике с доходом 302 863 рублей в месяц, а также директором по производству в Амурской области на 255 тысяч рублей в месяц.
Высокую зарплату в 250 тысяч рублей в месяц предлагают начальнику участка в строительстве в Красноярском крае, директору центра в Москве, а также вице-руководителю кружка в Татарстане. В Красноярском крае мигрантов приглашают на должности прорабов, начальник склада горюче-смазочных материалов с зарплатой в 230 тысяч рублей. Столько же предлагают директору департамента в Москве и токарю в Ямало-Ненецком автономном округе.
Самые небольшие зарплаты, которые предлагают, не превышают 25 тысяч рублей в месяц - в основном такие вакансии опубликованы во Владимирской и Самарской областях. Наименьший доход в 23,5 тысячи рублей в месяц может получать шеф-повар в Смоленской области.
 
