Парламент Молдавии ввел режим ЧП в энергетике на 60 дней - 24.03.2026, ПРАЙМ
Парламент Молдавии ввел режим ЧП в энергетике на 60 дней
КИШИНЕВ, 24 мар – ПРАЙМ. Парламент Молдавии на внеочередном заседании во вторник ввел в республике режим чрезвычайного положения в сфере энергетики сроком на 60 дней, передает корреспондент РИА Новости. Ранее во вторник правительство Молдавии одобрило введение режима ЧП в сфере энергетики из-за повреждения ЛЭП Исакча-Вулканешты, которая обеспечивает связь между республикой и Европой. В минэнерго уточнили, что страна вынуждена увеличить поставки электроэнергии из Румынии и с Украины, граждан просят расходовать электроэнергию рационально. Парламент Молдавии во вторник вечером собрался на внеочередное заседание, чтобы ввести режим ЧП. "За принятие постановления проголосовали 72 депутата. Согласно представленному документу, особый режим необходим для оперативного управления ресурсами в условиях критического дефицита электроэнергии", - заявил спикер парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу. Выступая с трибуны парламента, премьер-министр Александр Мунтяну допустил возможность массовых отключений света в стране. Он подчеркнул, что ситуация остается сложной. Дефицит дойдет до 350-400 мегаватт в часы пик. Оппозиционная партия отказалась поддерживать решение. Лидер партии социалистов, экс-президент Игорь Додон в своем Telegram-канале заявил, что власти используют режим ЧП для "непрозрачных закупок по завышенным ценам", и призвал вернуться к диалогу о поставках с Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья). Режим ЧП наделяет Комиссию по чрезвычайным ситуациям правом в ручном режиме распределять финансовые средства и вводить лимиты потребления. Власти объясняют спешку выходом из строя магистральной линии Исакча-Вулканешты, которая обеспечивала основной импорт из Европы. Магистраль 400 кВ Исакча-Вулканешты, находящаяся на балансе предприятия Moldelectrica, была повреждена 24 марта на территории Украины. Ранее Молдавия уже находилась в режиме чрезвычайного положения в энергетике практически непрерывно с 2022 по 2024 год на фоне регионального энергетического кризиса.
© flickr.com / Aurelian Săndulescu — Флаг Молдавии
