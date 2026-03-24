Набиуллина оценила эффективность мер против кредитного мошенничества

Набиуллина оценила эффективность мер против кредитного мошенничества - 24.03.2026, ПРАЙМ

Набиуллина оценила эффективность мер против кредитного мошенничества

Меры против кредитного мошенничества в России реально работают, помогли снизить его на 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

2026-03-24T17:55+0300

2026-03-24T17:55+0300

2026-03-24T17:55+0300

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Меры против кредитного мошенничества в России реально работают, помогли снизить его на 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Не будем сильно забегать вперед, но меры, например, против кредитного мошенничества, они реально заработали. Мы видим, что по оценкам на 40% упало кредитное мошенничество, снизилось", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2025 год. Также Набиуллина отметила, что по косвенным признакам и по жалобам, и по запросам от МВД, видно, что и в целом ущерб от мошенников снижается. "Проблема еще не решена, но мы рассчитываем, что эти меры будут работать в дополнении с новыми мерами", - добавила она.

финансы, банки, россия, эльвира набиуллина, госдума, банк россия, мвд