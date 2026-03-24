Набиуллина оценила эффективность мер против кредитного мошенничества - 24.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мошенничество
https://1prime.ru/20260324/moshennichestvo-868587872.html
Набиуллина оценила эффективность мер против кредитного мошенничества
Набиуллина оценила эффективность мер против кредитного мошенничества
Меры против кредитного мошенничества в России реально работают, помогли снизить его на 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 24.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-24T17:55+0300
мошенничество
финансы
банки
россия
эльвира набиуллина
госдума
банк россия
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/76410/04/764100491_0:0:5616:3160_1920x0_80_0_0_16f19da35e667ed6911e7774b9247de9.jpg
https://1prime.ru/20260323/moshenniki-868568155.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76410/04/764100491_302:0:5294:3744_1920x0_80_0_0_8f07b8dcb99540197139e09fa371c336.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Мошенничество, Финансы, Банки, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Госдума, банк Россия, МВД
Набиуллина оценила эффективность мер против кредитного мошенничества

Глава ЦБ Набиуллина: меры против кредитного мошенничества помогли снизить его на 40%

© fotolia.com / japoliaТелефонное мошенничество
Телефонное мошенничество. Архивное фото
© fotolia.com / japolia
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Меры против кредитного мошенничества в России реально работают, помогли снизить его на 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Не будем сильно забегать вперед, но меры, например, против кредитного мошенничества, они реально заработали. Мы видим, что по оценкам на 40% упало кредитное мошенничество, снизилось", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2025 год.
Также Набиуллина отметила, что по косвенным признакам и по жалобам, и по запросам от МВД, видно, что и в целом ущерб от мошенников снижается. "Проблема еще не решена, но мы рассчитываем, что эти меры будут работать в дополнении с новыми мерами", - добавила она.
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2026
Росстат предупредил о новом виде мошенничества
Вчера, 22:49
 
МошенничествоФинансыБанкиРОССИЯЭльвира НабиуллинаГосдумабанк РоссияМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала