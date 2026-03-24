МВД разработало порядок снятия с регистрационного учета
2026-03-24T00:02+0300
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. МВД РФ разработало порядок принятия решения о снятии гражданина России с регистрационного учета при выявлении факта фиктивной регистрации по месту пребывания или по месту жительства, сообщили в Миграционной службе МВД РФ.
Ведомство вынесло на публичное обсуждение проект приказа "Об установлении Порядка принятия решения о снятии гражданина Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания или по месту жительства в случае выявления факта фиктивной регистрации по месту пребывания или по месту жительства".
"Проект приказа предусматривает, что решение о снятии с регистрационного учета гражданина принимается начальниками территориальных органов МВД России на межрегиональном, региональном и районном уровнях либо лицами, их замещающими, в течение пяти рабочих дней в случае, если факт фиктивной регистрации гражданина по месту пребывания или по месту жительства установлен одним из процессуальных решений", - говорится в сообщении.
К таким решениям относятся: вступивший в законную силу обвинительный приговор, постановление, определение суда либо процессуальный документ, вынесенный органом дознания, дознавателем, следователем, руководителем следственного органа или вступившее в законную силу постановление по делу об административном правонарушении.
"О принятом решении извещается собственник (наниматель) жилого помещения путем направления уведомления в произвольной форме", - заключили в ведомстве.
