"М.Видео" объявил о начале допэмиссии 1,5 миллиарда акций

2026-03-24T16:12+0300

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Ритейлер "М.Видео" объявил о начале допэмиссии 1,5 миллиарда акций по открытой подписке, акционеры компании с 25 марта смогут реализовать преимущественное право приобретения акций, сообщили в компании. "М.Видео" уведомляет действующих на 19 сентября 2025 года акционеров компании о том, что начиная с 25 марта 2026 года у них есть возможность реализовать преимущественное право приобретения акций ПАО "М.Видео" в рамках реализации дополнительной эмиссии по открытой подписке... Предельный объем допэмиссии – 1,5 миллиарда обыкновенных акций, реальный объем может составлять кратно меньшую цифру относительно максимального числа акций к размещению", - сообщили в компании. Срок реализации преимущественного права составит 8 рабочих дней. Цена размещения акций будет определена советом директоров после завершения периода реализации преимущественного права с учетом рыночной конъюнктуры. Отмечается, что привлеченные средства от допэмиссии будут направлены на развитие ключевых направлений бизнеса, включая реализацию новой стратегии по построению мультикатегорийного маркетплейса с развитой офлайн-розницей. Допэмиссия также завершит процесс дофинансирования компании в объеме 30 миллиардов рублей от действующих акционеров, сообщает ритейлер. Размещение пройдет в формате открытой подписки с использованием инфраструктуры Московской биржи. Техническим организатором размещения выступит ПАО "Совкомбанк". Акционеры "М.Видео" в октябре прошлого года приняли решение провести допэмиссию 1,5 миллиарда обыкновенных акций по открытой подписке вместо размещения 500 миллионов акций по закрытой подписке.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

