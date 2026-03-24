Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"М.Видео" объявил о начале допэмиссии 1,5 миллиарда акций - 24.03.2026, ПРАЙМ
"М.Видео" объявил о начале допэмиссии 1,5 миллиарда акций
Ритейлер "М.Видео" объявил о начале допэмиссии 1,5 миллиарда акций по открытой подписке, акционеры компании с 25 марта смогут реализовать преимущественное право | 24.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260313/bakalchuk-868278191.html
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Ритейлер "М.Видео" объявил о начале допэмиссии 1,5 миллиарда акций по открытой подписке, акционеры компании с 25 марта смогут реализовать преимущественное право приобретения акций, сообщили в компании.
"М.Видео" уведомляет действующих на 19 сентября 2025 года акционеров компании о том, что начиная с 25 марта 2026 года у них есть возможность реализовать преимущественное право приобретения акций ПАО "М.Видео" в рамках реализации дополнительной эмиссии по открытой подписке... Предельный объем допэмиссии – 1,5 миллиарда обыкновенных акций, реальный объем может составлять кратно меньшую цифру относительно максимального числа акций к размещению", - сообщили в компании.
Срок реализации преимущественного права составит 8 рабочих дней.
Цена размещения акций будет определена советом директоров после завершения периода реализации преимущественного права с учетом рыночной конъюнктуры.
Отмечается, что привлеченные средства от допэмиссии будут направлены на развитие ключевых направлений бизнеса, включая реализацию новой стратегии по построению мультикатегорийного маркетплейса с развитой офлайн-розницей. Допэмиссия также завершит процесс дофинансирования компании в объеме 30 миллиардов рублей от действующих акционеров, сообщает ритейлер.
Вывеска магазина М.видео на Красной Пресне в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
Владислав Бакальчук стал генеральным директором "М.Видео"
13 марта, 12:43
Размещение пройдет в формате открытой подписки с использованием инфраструктуры Московской биржи. Техническим организатором размещения выступит ПАО "Совкомбанк".
Акционеры "М.Видео" в октябре прошлого года приняли решение провести допэмиссию 1,5 миллиарда обыкновенных акций по открытой подписке вместо размещения 500 миллионов акций по закрытой подписке.
 
