https://1prime.ru/20260324/nabiullina-868585447.html

Набиуллина оценила эффект от изменения налогов в 2026 году

Эффект от изменения налогов в РФ в 2026 году был ограничен, вклад в инфляцию составил чуть более 1 п.п., сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на... | 24.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-24T16:52+0300

банк россии

финансы

банки

рф

эльвира набиуллина

банк россия

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859932096_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_7b6a86aaa8814899213f56a8357b7ef0.jpg

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Эффект от изменения налогов в РФ в 2026 году был ограничен, вклад в инфляцию составил чуть более 1 п.п., сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета регулятора за 2025 год. "Мы внимательно анализировали цены в декабре, январе, феврале, и сейчас могу сказать, что эффект оказался ограниченным. Вклад в инфляцию от налоговых изменений, конечно, есть, но он составил чуть более одного процентного пункта. Уверяю, что при мягкой денежно-кредитной политике последствия были бы более ощутимы. Все повышение налогов было бы с лихвой перенесено в цены, но этого не случилось", - сказала она.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

