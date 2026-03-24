Набиуллина оценила эффект от изменения налогов в 2026 году - 24.03.2026, ПРАЙМ
Банк России
2026-03-24T16:52+0300
Банк России, Финансы, Банки, РФ, Эльвира Набиуллина, банк Россия, Госдума
ЦБ: эффект от изменения налогов в 2026 г был ограничен, вклад в инфляцию чуть более 1 п.п.

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Эффект от изменения налогов в РФ в 2026 году был ограничен, вклад в инфляцию составил чуть более 1 п.п., сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета регулятора за 2025 год.
"Мы внимательно анализировали цены в декабре, январе, феврале, и сейчас могу сказать, что эффект оказался ограниченным. Вклад в инфляцию от налоговых изменений, конечно, есть, но он составил чуть более одного процентного пункта. Уверяю, что при мягкой денежно-кредитной политике последствия были бы более ощутимы. Все повышение налогов было бы с лихвой перенесено в цены, но этого не случилось", - сказала она.
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2026
Придется сделать паузу? Что будет с ключевой ставкой в марте
18 марта, 07:07
 
