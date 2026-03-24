https://1prime.ru/20260324/nabiullina-868585447.html
Набиуллина оценила эффект от изменения налогов в 2026 году
Набиуллина оценила эффект от изменения налогов в 2026 году
2026-03-24T16:52+0300
банк россии
финансы
банки
рф
эльвира набиуллина
банк россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859932096_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_7b6a86aaa8814899213f56a8357b7ef0.jpg
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Эффект от изменения налогов в РФ в 2026 году был ограничен, вклад в инфляцию составил чуть более 1 п.п., сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета регулятора за 2025 год. "Мы внимательно анализировали цены в декабре, январе, феврале, и сейчас могу сказать, что эффект оказался ограниченным. Вклад в инфляцию от налоговых изменений, конечно, есть, но он составил чуть более одного процентного пункта. Уверяю, что при мягкой денежно-кредитной политике последствия были бы более ощутимы. Все повышение налогов было бы с лихвой перенесено в цены, но этого не случилось", - сказала она.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859932096_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_0a632c1601032b8247f7298a7302bedc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ЦБ: эффект от изменения налогов в 2026 г был ограничен, вклад в инфляцию чуть более 1 п.п.
