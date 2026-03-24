Набиуллина назвала рецепт экономического роста России
Набиуллина назвала рецепт экономического роста России - 24.03.2026, ПРАЙМ
Набиуллина назвала рецепт экономического роста России
Рецепт экономического роста в России надо искать в стимулах для повышения производительности труда, а не в мягкой денежно-кредитной политике, заявила глава... | 24.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-24T17:25+0300
2026-03-24T17:25+0300
2026-03-24T17:25+0300
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Рецепт экономического роста в России надо искать в стимулах для повышения производительности труда, а не в мягкой денежно-кредитной политике, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Рецепт ускорения экономического роста, на наш взгляд, нужно искать не в мягкой денежно-кредитной политике, которая выливается в рост цен, а в стимулах для повышения производительности труда", - сказала Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2025 год. Согласно данным Росстата, ВВП России в 2025 году вырос на 1%. Президент России Владимир Путин отмечал, что хотя динамика ВВП была ниже прошлых лет, но замедление было ожидаемым и даже рукотворным, связанным с действиями по борьбе с инфляцией.
россия, финансы, эльвира набиуллина, владимир путин, банк россия, госдума, росстат
Банк России, РОССИЯ, Финансы, Эльвира Набиуллина, Владимир Путин, банк Россия, Госдума, Росстат
Набиуллина назвала рецепт экономического роста России
Набиуллина: рецепт экономического роста в стимулах для повышения производительности труда