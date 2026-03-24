Набиуллина рассказала, к чему приведет резкое снижение ключевой ставки
2026-03-24T17:36+0300
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Резкое снижение ключевой ставки Банка России до 3% привело бы к гиперинфляции, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Продолжаются дискуссии о том, что снижать ключевую ставку надо быстрее. И вот когда мы с вами встречались осенью, обсуждали как раз единые направления денежно-кредитной политики... и тогда предложили не просто отвергать эту возможность, а показать последствия на цифрах. Мы эти расчеты выполнили, опубликовали", - сказала Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2025 год. "Что было бы, если бы мы в моменте снизили ключевую ставку до 3%... И какой же результат показывают расчеты. Если опустить все технические подробности, их можно будет посмотреть, то мы получим классическую, как в учебнике, гиперинфляцию в первом сценарии", - добавила она. По ее словам, рост цен в десятки процентов тоже вряд ли кому-то может понравиться. "Да, экономика успеет получить импульс к росту, но этот импульс быстро захлебнется в росте цен, и в длительной перспективе этот эксперимент, никак иначе это назвать не могу, обернется потерями для экономики", - уточнила глава ЦБ. "Долгосрочно рост ВВП будет гораздо хуже, чем при низкой инфляции", -заключила она. Как говорилось в опубликованном ранее в марте исследовании аналитиков Банка России, резкое снижение ключевой ставки до 3% приведет к гиперинфляции, а изначально заявленная мотивация смягчения ДКП – стимулирование экономического роста – в действительности оборачивается потерями ВВП в длительной перспективе.
