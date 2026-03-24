https://1prime.ru/20260324/nabiullina-868589629.html

Набиуллина назвала причину замедления инфляции в России

2026-03-24T18:36+0300

банк россии

финансы

россия

эльвира набиуллина

госдума

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862203424_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_54e0840824b3fa5466b90757f68dfc62.jpg

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Именно жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) стала причиной замедления инфляции до минимальных за последние 5 лет значений, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "И именно жесткая денежно-кредитная политика стала причиной разворота инфляции вниз, несмотря на новые санкции, на дополнительные бюджетные расходы, другие факторы, которые мы не могли предвидеть тогда, в начале прошлого года", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2025 год. Она отметила, что по итогам 2025 года инфляция снизилась до 5,6%. "И это самое низкое значение инфляции на конец года за последние 5 лет", - добавила Набиуллина. По ее словам, это существенный вклад денежно-кредитной политики в рост реальных доходов граждан, сохранность их сбережений.

https://1prime.ru/20260324/nabiullina-868586172.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

