Набиуллина оценила ситуацию с ликвидностью в банковской сфере
Ситуация с ликвидностью в банковской сфере нормальная, у Банка России нет вопросов, сказала председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 24.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-24T18:48+0300
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Ситуация с ликвидностью в банковской сфере нормальная, у Банка России нет вопросов, сказала председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Что касается ликвидности банковской системы, у нас там все нормально, никаких вопросов нет", - сказала Набиуллина на совместном заседание комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2025 год. В феврале Банк России сообщал, что ожидает дефицит ликвидности банков на 2026 год на уровне 1,9-3 триллиона рублей, отток ликвидности из банков будет формироваться за счет роста объема наличных денег в обращении. Отток ликвидности из банковского сектора РФ в 2025 году составил 1 триллион рублей, что несколько выше значений прошлых лет, отмечал ЦБ.
Набиуллина: ситуация с ликвидностью в банковской сфере нормальная, у ЦБ вопросов нет