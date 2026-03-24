Набиуллина оценила ситуацию с ликвидностью в банковской сфере - 24.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Банк России
Набиуллина оценила ситуацию с ликвидностью в банковской сфере
Ситуация с ликвидностью в банковской сфере нормальная, у Банка России нет вопросов, сказала председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 24.03.2026, ПРАЙМ
банк россии
банки
финансы
россия
рф
эльвира набиуллина
банк россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0f/857588280_0:157:3081:1890_1920x0_80_0_0_808a29e0e667fdf9a3f25623e9c93ae0.jpg
https://1prime.ru/20260324/nabiullina-868586172.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0f/857588280_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_d1c43cfd51c134edf43300934d232198.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
18:48 24.03.2026
 
Набиуллина: ситуация с ликвидностью в банковской сфере нормальная, у ЦБ вопросов нет

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2026
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Ситуация с ликвидностью в банковской сфере нормальная, у Банка России нет вопросов, сказала председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Что касается ликвидности банковской системы, у нас там все нормально, никаких вопросов нет", - сказала Набиуллина на совместном заседание комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2025 год.
В феврале Банк России сообщал, что ожидает дефицит ликвидности банков на 2026 год на уровне 1,9-3 триллиона рублей, отток ликвидности из банков будет формироваться за счет роста объема наличных денег в обращении.
Отток ликвидности из банковского сектора РФ в 2025 году составил 1 триллион рублей, что несколько выше значений прошлых лет, отмечал ЦБ.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2026
17:25
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала