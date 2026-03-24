Жители Нидерландов начали экономить на поездках на работу - 24.03.2026, ПРАЙМ
Жители Нидерландов начали экономить на работу
15:27 24.03.2026
 
Жители Нидерландов начали экономить на поездках на работу

Каждый пятый житель Нидерландов стал экономить на поездках на работу

ГААГА, 24 мар - ПРАЙМ. Каждый пятый работающий житель Нидерландов за последние недели изменил формат поездок на работу из-за роста цен на топливо, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, свидетельствует опрос телепрограммы Hart van Nederland.
По данным исследования, 20% респондентов предпринимают меры для снижения транспортных расходов. В частности, 9% стали чаще работать из дома, чтобы сократить затраты на поездки, а 10% переходят на альтернативные способы передвижения - общественный транспорт или велосипед.
При этом работодатели пока практически не реагируют на ситуацию. Только 2% опрошенных сообщили о введении новых мер поддержки, таких как расширение возможностей удаленной работы или увеличение компенсации транспортных расходов.
Еще 5% респондентов отметили, что в их компаниях сотрудники могут обратиться за помощью при финансовых трудностях, связанных с ростом цен на топливо. В то же время 85% работодателей, по данным опроса, не предприняли никаких действий и не обсуждают возможные меры.
Опрос проведен среди участников панели Hart van Nederland - репрезентативной группы жителей Нидерландов старше 18 лет. При выборке от 2 тысяч человек погрешность составляет около 2,2 процентного пункта.
Средняя рекомендованная стоимость бензина в Нидерландах находится на уровне 2,50 евро за литр.
Ранее пресс-секретарь Национального института бюджетного консультирования Нидерландов Nibud Карин Радстаак сообщила РИА Новости, что подорожание бензина в Нидерландах ударит по кошелькам голландцев с низким уровнем дохода и приведет к росту цен в магазинах.
Рост цен на топливо наблюдается в большинстве стран мира из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
 
