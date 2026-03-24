Нидерланды готовятся к масштабным экономическим потрясениям

Нидерланды ожидают еще более масштабных экономических потрясений, чем рост цен на бензин, из-за конфликта на Ближнем Востоке, заявил во вторник министр финансов

ГААГА, 24 мар - ПРАЙМ. Нидерланды ожидают еще более масштабных экономических потрясений, чем рост цен на бензин, из-за конфликта на Ближнем Востоке, заявил во вторник министр финансов страны Элко Хайнен. "Нам необходимо учитывать, что ситуация может ухудшиться. Это повлечет за собой экономические последствия, но гораздо более масштабные, чем просто влияние на стоимость бензина. Тогда речь пойдет об экономическом шоке", - заявил Хайнен в эфире телеканала RTL Z, говоря об экономических последствиях конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, это может привести к росту инфляции, замедлению экономического роста и даже к дефициту бюджета. Министр отметил, что правительство Нидерландов работает над различными сценариями и определяет, какие меры будут необходимы при каждом из них. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут почти по всему миру.

