https://1prime.ru/20260324/okved-868576658.html

ФНС России упростила работу сервиса поиска кодов ОКВЭД

ФНС России упростила работу сервиса поиска кодов ОКВЭД - 24.03.2026, ПРАЙМ

ФНС России упростила работу сервиса поиска кодов ОКВЭД

Федеральная налоговая служба (ФНС) России упростила работу сервиса "Мой ОКВЭД" выбора кодов деятельности заявительного типа при регистрации бизнеса, внедрив... | 24.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-24T10:18+0300

2026-03-24T10:18+0300

2026-03-24T10:18+0300

россия

бизнес

рф

фнс россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860986222_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_c781cbe5410f25aace3e38421d58c5cf.jpg

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России упростила работу сервиса "Мой ОКВЭД" выбора кодов деятельности заявительного типа при регистрации бизнеса, внедрив публичный API, что позволит снизить риски ошибок при выборе, сообщили РИА Новости в ведомстве. "Сервис "Мой ОКВЭД" продолжает расширять возможности – запущен публичный API. Теперь его функции доступны для интеграции в сторонние решения. Это упрощает регистрацию бизнеса и снижает риск ошибок при выборе кодов деятельности заявительного типа", - говорится в сообщении. Разработчики могут встраивать в свои продукты умные функции сервиса, пояснили в ФНС. Например, они могут подбирать коды ОКВЭД по параметрам бизнеса, выбирать основной вид деятельности на основе планируемых показателей, а также справочники пакетных решений и лицензируемых видов деятельности, разработанных Минэкономразвития РФ совместно с отраслевыми федеральными органами исполнительной власти. "API-сервис не требует аутентификации - подключайтесь и создавайте удобные инструменты для бизнеса", - подчеркнули в ведомстве. Сервис "Мой ОКВЭД" был запущен в январе этого года. В нем реализован комплексный механизм поиска кодов видов деятельности, в том числе на основе готовых наборов кодов ОКВЭД "пакетные решения", разработанных Минэкономразвития совместно с отраслевыми ведомствами, напомнили в ФНС. Кроме того, он помогает при затруднении в выборе основного кода ОКВЭД, отметили в ФНС. "Для этого нужно указать прогнозируемые показатели по планируемым видам деятельности. Результат расчета визуализируется в виде инфографики определения основного кода ОКВЭД в соответствии с иерархическим методом", - говорится в сообщении. Сервис "Мой ОКВЭД" помогает повысить качество сведений о кодах ОКВЭД заявительного типа, включаемых в реестры юридических лиц и предпринимателей (ЕГРЮЛ, ЕГРИП) при регистрации бизнеса, напомнили в ведомстве.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, рф, фнс россии