Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФНС России упростила работу сервиса поиска кодов ОКВЭД - 24.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260324/okved-868576658.html
ФНС России упростила работу сервиса поиска кодов ОКВЭД
россия
бизнес
рф
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860986222_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_c781cbe5410f25aace3e38421d58c5cf.jpg
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860986222_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_58c0f8d366d5ee2e2d8d8d406999be40.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
10:18 24.03.2026
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2026
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России упростила работу сервиса "Мой ОКВЭД" выбора кодов деятельности заявительного типа при регистрации бизнеса, внедрив публичный API, что позволит снизить риски ошибок при выборе, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Сервис "Мой ОКВЭД" продолжает расширять возможности – запущен публичный API. Теперь его функции доступны для интеграции в сторонние решения. Это упрощает регистрацию бизнеса и снижает риск ошибок при выборе кодов деятельности заявительного типа", - говорится в сообщении.
Разработчики могут встраивать в свои продукты умные функции сервиса, пояснили в ФНС. Например, они могут подбирать коды ОКВЭД по параметрам бизнеса, выбирать основной вид деятельности на основе планируемых показателей, а также справочники пакетных решений и лицензируемых видов деятельности, разработанных Минэкономразвития РФ совместно с отраслевыми федеральными органами исполнительной власти.
"API-сервис не требует аутентификации - подключайтесь и создавайте удобные инструменты для бизнеса", - подчеркнули в ведомстве.
Сервис "Мой ОКВЭД" был запущен в январе этого года. В нем реализован комплексный механизм поиска кодов видов деятельности, в том числе на основе готовых наборов кодов ОКВЭД "пакетные решения", разработанных Минэкономразвития совместно с отраслевыми ведомствами, напомнили в ФНС.
Кроме того, он помогает при затруднении в выборе основного кода ОКВЭД, отметили в ФНС. "Для этого нужно указать прогнозируемые показатели по планируемым видам деятельности. Результат расчета визуализируется в виде инфографики определения основного кода ОКВЭД в соответствии с иерархическим методом", - говорится в сообщении.
Сервис "Мой ОКВЭД" помогает повысить качество сведений о кодах ОКВЭД заявительного типа, включаемых в реестры юридических лиц и предпринимателей (ЕГРЮЛ, ЕГРИП) при регистрации бизнеса, напомнили в ведомстве.
 
РОССИЯБизнесРФФНС России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала