Сервис по генерации видео с помощью ИИ Sora закрывается

Американская компания OpenAI закрывает ИИ-модель по генерации видео Sora, следует из соответствующего заявления организации.

2026-03-24T23:59+0300

ВАШИНГТОН, 24 мар - ПРАЙМ. Американская компания OpenAI закрывает ИИ-модель по генерации видео Sora, следует из соответствующего заявления организации. "Мы прощаемся с Sora. Всем, кто создавал с помощью Sora, делился ею и формировал вокруг нее сообщество: спасибо. То, что вы сделали с Sora, было важно, и мы понимаем, что эта новость разочаровывает", - говорится в сообщении в аккаунте Sora в соцсети Х. Причины не уточняют, но компания обещает вскоре раскрыть подробности. OpenAI - разработчик чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

https://1prime.ru/20260203/openai-867144050.html

технологии, банки, openai, бизнес