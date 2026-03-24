ЦБ готов обсудить повышение лимита выплат по ОСАГО

Банк России считает, что можно было бы обсудить повышение лимита выплат по ОСАГО в случае причинения вреда жизни и здоровью, заявила глава регулятора Эльвира...

2026-03-24T17:49+0300

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Банк России считает, что можно было бы обсудить повышение лимита выплат по ОСАГО в случае причинения вреда жизни и здоровью, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Повышение лимита выплат в случае вреда жизни и здоровья - 500 тысяч рублей было достаточно, когда система ОСАГО создавалась, но уже много воды утекло. ... На наш взгляд, мы могли бы обсудить повышение лимита и в ОСАГО. Это значительно улучшит положение пострадавших в ДТП", - сказала Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2025 год.

