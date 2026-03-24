ЦБ готов обсудить повышение лимита выплат по ОСАГО
ЦБ готов обсудить повышение лимита выплат по ОСАГО - 24.03.2026, ПРАЙМ
ЦБ готов обсудить повышение лимита выплат по ОСАГО
Банк России считает, что можно было бы обсудить повышение лимита выплат по ОСАГО в случае причинения вреда жизни и здоровью, заявила глава регулятора Эльвира... | 24.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-24T17:49+0300
2026-03-24T17:49+0300
2026-03-24T17:49+0300
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Банк России считает, что можно было бы обсудить повышение лимита выплат по ОСАГО в случае причинения вреда жизни и здоровью, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Повышение лимита выплат в случае вреда жизни и здоровья - 500 тысяч рублей было достаточно, когда система ОСАГО создавалась, но уже много воды утекло. ... На наш взгляд, мы могли бы обсудить повышение лимита и в ОСАГО. Это значительно улучшит положение пострадавших в ДТП", - сказала Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2025 год.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россия, госдума, банки
Банк России, Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, банк Россия, Госдума, Банки
ЦБ готов обсудить повышение лимита выплат по ОСАГО
Набиуллина заявила о готовности ЦБ обсуждать повышение лимита выплат по ОСАГО