Украинский "Ощадбанк" приостановил ввоз валюты из стран ЕС - 24.03.2026, ПРАЙМ
Украинский "Ощадбанк" приостановил ввоз валюты из стран ЕС
2026-03-24T23:15+0300
https://1prime.ru/20260307/vengriya-868115205.html
23:15 24.03.2026
 
Украинский "Ощадбанк" приостановил ввоз валюты из стран ЕС

© AFP / Sergei Supinsky — Отделение "Ощадбанка" в Киеве
Отделение Ощадбанка в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2026
Отделение "Ощадбанка" в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар – ПРАЙМ. Украинский государственный "Ощадбанк" приостановил ввоз на Украину валюты из стран ЕС из-за инцидента с инкассаторами в Венгрии, сообщил глава правления банка Юрий Кацион.
"Сейчас "Ощадбанк" приостановил завоз наличных средств на Украину. Спрос, который существует на рынке, покрывает национальный банк из собственных резервов. Однако ситуация требует решения, потому что эти объемы достаточно значительные", - приводит слова Кациона издание "Левый берег".
Он добавил, что наличные транспортировали для стабильного обращения на Украине, потому что наземная логистика является единственным способом ее ввоза в страну. "Ощадбанк", как отмечает Кацион, это единственный банк, который имеет лицензию на перевозку по территории ЕС подобных грузов. На данный момент прорабатываются новые маршруты в обход Венгрии для доставки наличной валюты из Европы.
Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило 6 марта, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Задержанных в тот же день депортировали на Украину.
Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
"Даже нищие". Произошедшее с украинцами в Венгрии вызвало панику в Германии
7 марта, 22:16
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Венгрия решит судьбу конфискованных у украинцев денег, когда поймет, чьи они, а пока оставит их у себя. Он также предположил, что перевозимые деньги использовались для финансирования венгерской оппозиции.
 
