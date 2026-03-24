https://1prime.ru/20260324/oschadbank-868596823.html
Украинский "Ощадбанк" приостановил ввоз валюты из стран ЕС
2026-03-24T23:15+0300
политика
мировая экономика
украина
венгрия
европа
виктор орбан
ощадбанк
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/82947/82/829478295_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_3faa508711d8cfc6352d5e5e1ff124f0.jpg
МОСКВА, 24 мар – ПРАЙМ. Украинский государственный "Ощадбанк" приостановил ввоз на Украину валюты из стран ЕС из-за инцидента с инкассаторами в Венгрии, сообщил глава правления банка Юрий Кацион. "Сейчас "Ощадбанк" приостановил завоз наличных средств на Украину. Спрос, который существует на рынке, покрывает национальный банк из собственных резервов. Однако ситуация требует решения, потому что эти объемы достаточно значительные", - приводит слова Кациона издание "Левый берег". Он добавил, что наличные транспортировали для стабильного обращения на Украине, потому что наземная логистика является единственным способом ее ввоза в страну. "Ощадбанк", как отмечает Кацион, это единственный банк, который имеет лицензию на перевозку по территории ЕС подобных грузов. На данный момент прорабатываются новые маршруты в обход Венгрии для доставки наличной валюты из Европы. Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило 6 марта, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Задержанных в тот же день депортировали на Украину. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Венгрия решит судьбу конфискованных у украинцев денег, когда поймет, чьи они, а пока оставит их у себя. Он также предположил, что перевозимые деньги использовались для финансирования венгерской оппозиции.
украина
венгрия
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82947/82/829478295_58:0:2343:1714_1920x0_80_0_0_897a00affcaa7e220fc978f173d8cc55.jpg
Украинский "Ощадбанк" приостановил ввоз наличных на Украину после инцидента в Венгрии