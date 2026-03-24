В России разработали современные тесты для диагностики оспы обезьян - 24.03.2026, ПРАЙМ
В России разработали современные тесты для диагностики оспы обезьян
2026-03-24T20:24+0300
здоровье
общество
технологии
санкт-петербург
ленинградская область
рф
роспотребнадзор
20:24 24.03.2026
 
Роспотребнадзор: в России зарегистрировали тест-системы для диагностики оспы обезьян

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Современные тест-системы для диагностики оспы обезьян разработаны и зарегистрированы в РФ, они позволяют детектировать вирус в кратчайшие сроки, сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Во вторник межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило о выявлении одного лабораторно подтвержденного случая заражения оспой обезьян у жителя Петербурга.
"Для диагностики оспы обезьян Роспотребнадзором разработаны и зарегистрированы современные высокотехнологичные тест-системы, которые позволяют детектировать вирус в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что эти тесты специалисты использовали при обследовании пациента, что позволило оперативно подтвердить диагноз и принять меры.
