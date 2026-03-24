https://1prime.ru/20260324/ospa-868593439.html

В России разработали современные тесты для диагностики оспы обезьян

2026-03-24T20:24+0300

здоровье

общество

технологии

санкт-петербург

ленинградская область

рф

роспотребнадзор

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863834825_0:0:3153:1773_1920x0_80_0_0_07695cdc9f66007a2849a7cc82e80fa7.jpg

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Современные тест-системы для диагностики оспы обезьян разработаны и зарегистрированы в РФ, они позволяют детектировать вирус в кратчайшие сроки, сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Во вторник межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило о выявлении одного лабораторно подтвержденного случая заражения оспой обезьян у жителя Петербурга. "Для диагностики оспы обезьян Роспотребнадзором разработаны и зарегистрированы современные высокотехнологичные тест-системы, которые позволяют детектировать вирус в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении. Уточняется, что эти тесты специалисты использовали при обследовании пациента, что позволило оперативно подтвердить диагноз и принять меры.

https://1prime.ru/20240819/popova-850977384.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

