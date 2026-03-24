Патрушев поручил Минсельхозу контролировать исполнение экспортных планов
2026-03-24T16:44+0300
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу контролировать исполнение экспортных планов по сельхозпродукции, сообщил аппарат Патрушева. Вице-премьер провел совещание по развитию экспорта продукции агропромышленного комплекса. В нем приняли участие министр сельского хозяйства Оксана Лут, руководство профильных ведомств, представители полпредов президента России в федеральных округах и главы российских регионов. "Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу держать на контроле исполнение экспортных планов. Вице-премьер обратил внимание, что в текущей ситуации важно искать новые возможности для стимулирования поставок и диверсификации номенклатуры", - говорится в сообщении аппарата вице-премьера. Также Патрушев напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить к 2030 году объем экспорта в полтора раза к уровню 2021 года. В денежном выражении это более 55 миллиардов долларов. "Выполнение ориентира требует консолидации усилий органов власти и бизнеса", - отметил вице-премьер.
