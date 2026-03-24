https://1prime.ru/20260324/qatarenergy-868588492.html
QatarEnergy объявила форс-мажор по долгим контрактам на поставку СПГ
2026-03-24T18:07+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/82754/67/827546740_0:128:2501:1534_1920x0_80_0_0_94dcc1f55fd3a691ee56095ef071a6eb.jpg
ДОХА, 24 мар - ПРАЙМ. Катарская национальная энергетическая компания QatarEnergy объявляет форс-мажор по долгосрочным контрактам на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с Италией, Бельгией, Южной Кореей и Китаем из-за серьёзного ущерба от ракетных атак ее предприятиям в Рас-Лаффане. "QatarEnergy объявляет форс-мажор по долгосрочным контрактам на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с Италией, Бельгией, Южной Кореей и Китаем", - говорится в заявлении компании, опубликованном телеканалом Al Jazeera. По ее данным, ракетные обстрелы производственных объектов компании в промышленном городке Рас-Лаффан 18 и 19 марта причинили значительный ущерб.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82754/67/827546740_142:0:2357:1661_1920x0_80_0_0_9f0029640ef3eef9a54001bd2d0b1ca2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Al Jazeera: Катар объявил форс-мажор по контрактам на поставку СПГ в страны ЕС и Азии