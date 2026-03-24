Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
QatarEnergy объявила форс-мажор по долгим контрактам на поставку СПГ - 24.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260324/qatarenergy-868588492.html
QatarEnergy объявила форс-мажор по долгим контрактам на поставку СПГ
QatarEnergy объявила форс-мажор по долгим контрактам на поставку СПГ - 24.03.2026, ПРАЙМ
QatarEnergy объявила форс-мажор по долгим контрактам на поставку СПГ
Катарская национальная энергетическая компания QatarEnergy объявляет форс-мажор по долгосрочным контрактам на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с... | 24.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-24T18:07+0300
2026-03-24T18:07+0300
ДОХА, 24 мар - ПРАЙМ. Катарская национальная энергетическая компания QatarEnergy объявляет форс-мажор по долгосрочным контрактам на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с Италией, Бельгией, Южной Кореей и Китаем из-за серьёзного ущерба от ракетных атак ее предприятиям в Рас-Лаффане. "QatarEnergy объявляет форс-мажор по долгосрочным контрактам на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с Италией, Бельгией, Южной Кореей и Китаем", - говорится в заявлении компании, опубликованном телеканалом Al Jazeera. По ее данным, ракетные обстрелы производственных объектов компании в промышленном городке Рас-Лаффан 18 и 19 марта причинили значительный ущерб.
италия
бельгия
южная корея
газ, италия, бельгия, южная корея, qatarenergy
Энергетика, Газ, ИТАЛИЯ, БЕЛЬГИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, QatarEnergy
18:07 24.03.2026
 
QatarEnergy объявила форс-мажор по долгим контрактам на поставку СПГ

Al Jazeera: Катар объявил форс-мажор по контрактам на поставку СПГ в страны ЕС и Азии

ДОХА, 24 мар - ПРАЙМ. Катарская национальная энергетическая компания QatarEnergy объявляет форс-мажор по долгосрочным контрактам на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с Италией, Бельгией, Южной Кореей и Китаем из-за серьёзного ущерба от ракетных атак ее предприятиям в Рас-Лаффане.
"QatarEnergy объявляет форс-мажор по долгосрочным контрактам на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с Италией, Бельгией, Южной Кореей и Китаем", - говорится в заявлении компании, опубликованном телеканалом Al Jazeera.
По ее данным, ракетные обстрелы производственных объектов компании в промышленном городке Рас-Лаффан 18 и 19 марта причинили значительный ущерб.
Газокомпрессорная станция в Европе - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2026
Европа в панике: на газовом рынке близится Судный день
07:07
 
ЭнергетикаГазИТАЛИЯБЕЛЬГИЯЮЖНАЯ КОРЕЯQatarEnergy
 
 
