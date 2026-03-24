https://1prime.ru/20260324/ran-868570525.html
Сотрудника РАН осудили за финансирование терроризма
2026-03-24T01:06+0300
общество
технологии
экономика
ран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868570525.jpg?1774303584
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 9,5 года научного сотрудника исследовательского центра РАН за финансирование терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Там уточнили, что 33-летнего научного сотрудника исследовательского центра РАН Ивана Фролова обвинили в финансировании терроризма из-за оказания материальной помощи в сумме 2,8 тысячи рублей террористическому сообществу "Артподготовка". В судебном заседании фигурант вину признал частично, пояснил, что переводил деньги для помощи политзаключенным.
"Суд назначил Фролову наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет и 6 месяцев с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 330 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
