Сотрудника РАН осудили за финансирование терроризма

2026-03-24T01:06+0300

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 9,5 года научного сотрудника исследовательского центра РАН за финансирование терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Там уточнили, что 33-летнего научного сотрудника исследовательского центра РАН Ивана Фролова обвинили в финансировании терроризма из-за оказания материальной помощи в сумме 2,8 тысячи рублей террористическому сообществу "Артподготовка". В судебном заседании фигурант вину признал частично, пояснил, что переводил деньги для помощи политзаключенным. "Суд назначил Фролову наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет и 6 месяцев с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 330 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе.

