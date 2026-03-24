Эксперт сравнил российскую систему "Рассвет" со Starlink - 24.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260324/rassvet-868593706.html
Эксперт сравнил российскую систему "Рассвет" со Starlink
Эксперт сравнил российскую систему "Рассвет" со Starlink - 24.03.2026, ПРАЙМ
Эксперт сравнил российскую систему "Рассвет" со Starlink
Российская спутниковая группировка "Рассвет" не является копией Starlink, а представляет собой следующий этап эволюции данной технологии, которая работает на... | 24.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-24T20:35+0300
2026-03-24T20:35+0300
технологии
россия
starlink
https://cdnn.1prime.ru/img/75924/55/759245568_0:278:3001:1966_1920x0_80_0_0_883957390fe308cfb8f2a38e73dedc17.jpg
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Российская спутниковая группировка "Рассвет" не является копией Starlink, а представляет собой следующий этап эволюции данной технологии, которая работает на более высоких орбитах и принципиально иной связи, заявил научный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" сообщила РИА Новости, что вывела на орбиту спутники низкоорбитальной группировки "Рассвет". "Запуск первых 16 спутников связи "Рассвет" – это не просто очередной этап развития низкоорбитальных систем, а качественно новый шаг, который учитывает опыт предшественников. Важно понимать: это не копия Starlink, а, по сути, следующий этап эволюции данной технологии", – сказал газете ВЗГЛЯД Анпилогов. Эксперт напомнил, что "Рассвет" изначально проектировался в условиях, когда наиболее удобные низкие орбиты уже заняты иностранными группировками. Перед разработчиками, по его словам, стояла задача обеспечить устойчивое покрытие территории с минимальным количеством аппаратов. "Решение было найдено: работа на более высоких орбитах и внедрение принципиально иной архитектуры связи", - пояснил эксперт.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75924/55/759245568_155:0:2822:2000_1920x0_80_0_0_a8bc2838e698812d85c46712f21c6d07.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, starlink
Технологии, РОССИЯ, Starlink
20:35 24.03.2026
 
Эксперт сравнил российскую систему "Рассвет" со Starlink

Ученый Анпилогов: российская система "Рассвет" на ступень выше Starlink по характеристикам

© РИА Новости . Олег Урусов | Перейти в медиабанкПуск ракеты "Протон-М" с российским спутником
Пуск ракеты Протон-М с российским спутником - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2026
Пуск ракеты "Протон-М" с российским спутником. Архивное фото
© РИА Новости . Олег Урусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Российская спутниковая группировка "Рассвет" не является копией Starlink, а представляет собой следующий этап эволюции данной технологии, которая работает на более высоких орбитах и принципиально иной связи, заявил научный эксперт Алексей Анпилогов.
Ранее российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" сообщила РИА Новости, что вывела на орбиту спутники низкоорбитальной группировки "Рассвет".
"Запуск первых 16 спутников связи "Рассвет" – это не просто очередной этап развития низкоорбитальных систем, а качественно новый шаг, который учитывает опыт предшественников. Важно понимать: это не копия Starlink, а, по сути, следующий этап эволюции данной технологии", – сказал газете ВЗГЛЯД Анпилогов.
Эксперт напомнил, что "Рассвет" изначально проектировался в условиях, когда наиболее удобные низкие орбиты уже заняты иностранными группировками. Перед разработчиками, по его словам, стояла задача обеспечить устойчивое покрытие территории с минимальным количеством аппаратов.
"Решение было найдено: работа на более высоких орбитах и внедрение принципиально иной архитектуры связи", - пояснил эксперт.
ТехнологииРОССИЯStarlink
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала